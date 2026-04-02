Ngày 2/4, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Chu Văn Tuấn (SN 1974, ở Hưng Yên) 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, Tuấn làm nghề tự do. Từ năm 2021, do cần tiền tiêu xài và trả nợ, bị cáo tung tin gian dối mình là thiếu tướng, công tác tại Bộ Công an, có quan hệ với lãnh đạo ngành công an, y tế, công thương và tòa án.

Tuấn còn bịa chuyện có thể can thiệp việc bổ nhiệm lãnh đạo, xin cấp phép bán hàng đa cấp, dàn xếp tranh chấp dân sự… để lừa những người nhẹ dạ. Tin lời, nhiều người đã đưa tiền và bị chiếm đoạt tổng hơn 11 tỷ đồng.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: T.N

Một trong các bị hại là ông V.Q.L (SN 1980, Hà Nội), trưởng khoa tại một bệnh viện. Qua người quen là Lê Hoàng (SN 1971), ông L. được giới thiệu Tuấn là “thiếu tướng” Bộ Công an, có thể giúp thăng chức phó giám đốc bệnh viện.

Đầu tháng 5/2021, Tuấn nói có quan hệ với lãnh đạo Bộ Y tế, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân và đưa ra “phí chạy chức” 150.000 USD (hơn 3,4 tỷ đồng). Tin lời, vợ chồng ông L. giao tiền và hồ sơ cho Hoàng chuyển cho Tuấn.

Đến tháng 8/2021, bệnh viện bổ nhiệm phó giám đốc cho người khác. Tuấn tiếp tục nói dối còn suất trống, yêu cầu chờ. Nhiều tháng sau không có kết quả, đến giữa năm 2022 khi bệnh viện tiếp tục bổ nhiệm nhân sự khác, ông L. đòi tiền thì Tuấn cắt liên lạc.

Bị hại khác là ông T.T.T (SN 1975, Bắc Ninh). Do tranh chấp nợ, ông T. bị kiện đòi hơn 4,3 tỷ đồng. Tháng 2/2023, gặp Tuấn tự xưng “thiếu tướng” thuộc cơ quan tình báo Bộ Công an, ông T. được hứa giúp “chạy án” với giá 350 triệu đồng.

Nhận tiền, Tuấn chi tiêu cá nhân, không thực hiện cam kết. Tháng 3/2024, tòa tuyên buộc vợ chồng ông T. trả hơn 4,3 tỷ đồng. Khi liên hệ không được, ông T. đã gửi đơn tố cáo đến công an.