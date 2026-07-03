Sáng 3/7, Công an xã Tu Mơ Rông (Quảng Ngãi) đã bàn giao ông Phạm Văn Toán (SN 1976, trú xã Đam Rông 3, tỉnh Lâm Đồng) cho gia đình sau nhiều ngày đi lạc, đồng thời trao trả toàn bộ khối tài sản trị giá hơn 1,2 tỷ đồng.

Trước đó, khoảng 9h20 ngày 2/7, Công an xã nhận tin báo về việc một người đàn ông lạ mặt, cơ thể suy kiệt, đi bộ trong khu vực rừng thuộc thôn Ty Tu.

Ông Trần Quốc Huy, Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông (bên trái) thăm hỏi, động viên ông Toán. Ảnh: N.C

Ngay sau đó, Công an xã phối hợp lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở tổ chức tìm kiếm. Sau gần 6 giờ băng rừng, vượt đồi, lực lượng chức năng tìm thấy ông Toán trong tình trạng đói, khát, kiệt sức và đưa về trụ sở để chăm sóc sức khỏe.

Qua xác minh, trước khi đi lạc vào rừng ở xã Tu Mơ Rông, ông Toán đã di chuyển khoảng 5 ngày trong tình trạng mất phương hướng. Quãng đường từ nơi cư trú đến nơi được phát hiện khoảng 550km.

Lực lượng chức năng bàn giao ông Toán và tài sản cho người thân. Ảnh: N.C

Tại trụ sở công an, ông Toán không nhớ vì sao đi từ Lâm Đồng đến Quảng Ngãi, chỉ nhớ đã đi xe máy nhưng không biết để phương tiện ở đâu.

Từ lời khai, công an tìm thấy chiếc xe máy cách nơi phát hiện ông Toán khoảng 4,5km, bên trong có hơn 656 triệu đồng tiền mặt, một dây chuyền vàng 3 chỉ, điện thoại và giấy tờ tùy thân. Tài khoản ngân hàng của ông cũng còn hơn 515 triệu đồng. Tổng giá trị tài sản khoảng 1,2 tỷ đồng. Ông Toán cho biết số tiền có từ việc bán rẫy.

Theo Công an xã Tu Mơ Rông, ông Toán có biểu hiện rối loạn thần kinh, đầu óc không minh mẫn. Do sống một mình nên khi ông vắng nhà nhiều ngày, người thân chỉ nghĩ ông đi chơi quanh khu vực sinh sống. Đến khi nhận được thông báo từ cơ quan công an, gia đình mới biết ông đã đi lạc đến Quảng Ngãi.

Công an xã Tu Mơ Rông hỗ trợ đưa xe máy và ông Phạm Văn Toán về lại Lâm Đồng. Ảnh: N.X

Thiếu tá Nguyễn Văn Hạnh - Trưởng Công an xã Tu Mơ Rông cho biết, việc giải cứu diễn ra ngay trước thời điểm địa phương xuất hiện mưa lớn, giúp ông Toán tránh nguy cơ tiếp tục mắc kẹt trong rừng và bảo đảm an toàn tính mạng.

Trưa nay (3/7), UBND xã Tu Mơ Rông đã thưởng nóng tập thể Công an xã cùng 4 cá nhân trực tiếp tham gia tìm kiếm, cứu hộ và bảo vệ nguyên vẹn khối tài sản của ông Toán.