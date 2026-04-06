Trước đó, vào khoảng 0h30 ngày 6/4, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại Km 657 trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua phường Đồng Thuận, lực lượng CSGT phát hiện một cháu bé đi xe đạp giữa đêm tối. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, tổ công tác đã dừng lại kiểm tra và hỏi thăm.

Lực lượng CSGT bàn giao thiếu niên đi lạc cho người thân. Ảnh: CSGT Quảng Trị

Qua xác minh, CSGT biết cháu bé là Nguyễn Việt Đ. (SN 2011), con anh Nguyễn Tiến Luân (SN 1982), trú tại tổ dân phố Lê Lợi, phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Thời điểm được phát hiện, cháu không nhớ được đường về nhà và đã đi lạc xa gia đình hơn 150km.

Ngay sau khi nắm thông tin, tổ tuần tra đã nhanh chóng liên hệ với chính quyền địa phương và gia đình cháu Đ. Thời điểm này, gia đình cũng đang tích cực tìm kiếm cháu và đã di chuyển vào khu vực Quảng Trị.