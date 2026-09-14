Nam bệnh nhân 51 tuổi vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) trong tình trạng tiểu ra máu kéo dài. Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ phát hiện khối u bàng quang kích thước 7cm, bề mặt bám nhiều cặn canxi. Đây là dấu hiệu cho thấy tổn thương đã tồn tại trong thời gian dài.

Đáng chú ý, khối u có chân bám rộng khoảng 5cm, xâm lấn sâu vào lớp cơ thành bàng quang, cho thấy bệnh đã tiến triển ở giai đoạn muộn, không còn khả năng điều trị bảo tồn.

Bệnh nhân được chẩn đoán ung thư bàng quang giai đoạn muộn và chỉ định phẫu thuật cắt toàn bộ bàng quang kết hợp tạo hình đường tiết niệu. Ca phẫu thuật do PGS.TS Đỗ Trường Thành, Trưởng khoa Phẫu thuật Tiết niệu, trực tiếp thực hiện cùng ê-kíp.

Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cắt toàn bộ bàng quang kết hợp tạo hình đường tiết niệu. Ảnh: BVCC

Theo PGS.TS Đỗ Trường Thành, ung thư bàng quang thường xuất phát từ lớp niêm mạc bàng quang nên dấu hiệu sớm, điển hình nhất là tiểu ra máu. Nếu phát hiện ở giai đoạn sớm, người bệnh có thể chỉ cần cắt nội soi khối u, bảo tồn được bàng quang.

"Với trường hợp này, do khối u đã xâm lấn sâu, người bệnh buộc phải cắt toàn bộ bàng quang. Vị trí u nằm xa cổ bàng quang, giúp ê-kíp phẫu thuật bảo tồn được phần niệu đạo lành, thuận lợi cho việc tạo hình bàng quang mới bằng ruột và nối với niệu đạo sau", bác sĩ Thành chia sẻ. Hiện sau phẫu thuật, tình trạng sức khỏe bệnh nhân ổn định, tiếp tục được theo dõi và chăm sóc hậu phẫu.