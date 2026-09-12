PGS.TS.BS Phạm Cẩm Phương, Viện trưởng Viện Y học Hạt nhân và Ung bướu Bạch Mai (Bệnh viện Bạch Mai) những thông tin với báo chí tại Hội nghị Khoa học quốc tế lần thứ nhất do Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) tổ chức chiều 11/9.

Hội nghị được tổ chức với nhiều nội dung: Tim mạch, ung thư, dinh dưỡng, trong đó có 2 phiên thảo luận chuyên sâu liên quan đến những tiến bộ mới nhất trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý ung thư.

Trước thực trạng hiện nay, sự xuất hiện của các giải pháp y khoa tiên tiến khiến không ít bệnh nhân vội vã từ chối các phương pháp điều trị truyền thống như phẫu thuật, xạ trị hay hóa trị để tìm đến các liệu pháp mới. Nhiều người tin rằng chỉ cần áp dụng phương pháp đắt tiền nhất là có thể khống chế hoàn toàn căn bệnh.

PGS.TS Phạm Cẩm Phương chủ trì phiên thảo luận. Ảnh: N.Huyền

Giải đáp về thắc mắc này, PGS.TS Phạm Cẩm Phương khẳng định điều trị ung thư là một quá trình tổng thể bao gồm phẫu thuật, xạ trị, hóa trị, điều trị đích và điều trị miễn dịch. Mỗi phương pháp đều sở hữu những ưu điểm và hạn chế riêng biệt, không thể thay thế lẫn nhau một cách tùy tiện.

Việc lựa chọn phương án tối ưu phải phụ thuộc hoàn toàn vào loại bệnh ung thư, giai đoạn phát triển, thể trạng người bệnh, cùng các chỉ số sinh học chi tiết như yếu tố mô bệnh học, dấu ấn miễn dịch, dấu ấn xương khớp và các đặc điểm liên quan đến gen của từng cá thể.

PGS.TS Phạm Cẩm Phương thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BSCC

Chuyên gia phân tích thêm, đối với những bệnh nhân được phát hiện ở giai đoạn sớm, phẫu thuật vẫn là phương pháp cơ bản duy nhất giúp triệt căn và chữa khỏi hoàn toàn.

“Tùy loại bệnh ung thư mà có phác đồ điều trị bệnh khác nhau, do vậy người bệnh cần tuân thủ theo lộ trình điều trị, theo chỉ định của bác sĩ chứ không nên có suy nghĩ tôi cứ áp dụng biện pháp đắt tiền thì tôi khống chế được bệnh và tôi sẽ khỏi bệnh”, PGS.TS Cẩm Phương nhấn mạnh.

Chuyên gia cho biết, điều trị bệnh ung thư phải tùy thuộc loại bệnh, mô bệnh học và giai đoạn bệnh từ đó có phương pháp khác nhau. Một phương pháp A có thể đem lại hiệu quả rất tốt cho người này nhưng lại hoàn toàn không phù hợp với người khác.

“Phương pháp điều trị chính của ung thư vẫn là các phương pháp cơ bản, còn điều trị đích hay miễn dịch thường được áp dụng ở giai đoạn muộn hơn chứ không thay thế được các phương pháp điều trị cơ bản trước đây”, PGS.TS Cẩm Phương thông tin.