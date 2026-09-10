Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) ngày 10/9 yêu cầu Bệnh viện E (Hà Nội) phải khẩn trương xác minh thông tin "Điều trị ung thư tại Viện E: Muốn nhanh phải kẹp tiền vào sổ” tại Khoa Xạ trị.

Theo phản ánh của truyền thông, khu vực xạ trị của Bệnh viện E nằm tại tầng một tòa nhà A, phòng 104. Khu vực điều khiển máy xạ trị chỉ rộng gần 10m2, bên trong bố trí các màn hình máy tính phục vụ theo dõi quá trình điều trị. Tại đây có kỹ thuật viên và điều dưỡng thực hiện việc tiếp nhận, gọi bệnh nhân vào xạ trị.

Tiền mệnh giá 100.000 đồng được kẹp trong sổ xạ trị. Ảnh: Báo Nông nghiệp và Môi trường

Theo phản ánh, cũng tại khu vực này, những cuốn sổ điều trị lần lượt được đặt xuống. Có cuốn sổ chỉ có giấy tờ. Có cuốn sổ bên trong kẹp thêm tiền. Một số bệnh nhân có tiền kẹp trong sổ được gọi vào khu vực xạ trị trong thời gian ngắn trong khi bên ngoài vẫn còn những người đến từ sớm tiếp tục ngồi chờ.

Cục Quản lý Khám chữa bệnh yêu cầu Giám đốc Bệnh viện E chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định (nếu có); đồng thời công khai thông tin về kết quả xác minh, xử lý, báo cáo trước ngày 15/9.

Bệnh viện E cũng cần tăng cường công tác, kiểm tra, giám sát các khoa, phòng đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao để sớm phát hiện các dấu hiệu và chấn chỉnh kịp thời; thực hiện đúng các quy định, quy chế chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh và các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.