Hôn nhân trắc trở

“Hôn nhân có thực sự màu hồng?”, đó là điều Huỳnh Như (SN 1996, sống ở Cần Thơ) trăn trở trong suốt quãng thời gian mới bước vào đời sống hôn nhân. Khi đã đủ trưởng thành, trải nghiệm để biết cách cân bằng mối quan hệ với bạn đời, cô nhận ra “hôn nhân lấy đi của mình nhiều thứ nhưng cũng cho mình rất nhiều điều tốt đẹp”.

Câu chuyện cùng nhau vượt qua giông bão của Huỳnh Như và chồng – anh Kỳ Ân (SN 1996, sống ở Cần Thơ) là một hành trình đầy ý nghĩa về cuộc sống hôn nhân, khiến nhiều người rơi nước mắt.

Huỳnh Như trước khi bước vào hôn nhân

Huỳnh Như kém may mắn hơn nhiều người khi không được sống trong một gia đình đầy đủ. Bố mẹ ly hôn và lập gia đình riêng, từ nhỏ cô đã sống cùng ông bà nội. Cô luôn mơ ước có một mái ấm đủ đầy và các con của mình được sống trong tình yêu thương của cả bố lẫn mẹ.

Năm 2018, Như quen Kỳ Ân – chàng trai có gia cảnh bình thường nhưng được bố mẹ yêu thương nên rất chân thành và ấm áp. Sau 3 năm hẹn hò, họ quyết định về chung một nhà nhưng đám cưới bị hoãn tới 3 lần vì dịch COVID-19.

“Dịch bùng phát, cách ly xã hội trong thời gian dài, ông bà nội tôi sốt ruột nên quyết định cho 2 đứa làm lễ ra mắt với sự tham dự của 30 người. Bố mẹ tôi ở xa cũng không về được.

Thế là trong ngày trọng đại của cuộc đời, tôi không mặc áo cưới, không cầm hoa cưới, không rước dâu và cũng không có bố mẹ ruột chứng kiến”, Như buồn lòng kể lại.

Đám cưới nhỏ của Huỳnh Như và Kỳ Ân với sự tham dự của 30 vị khách mời

Thế nhưng, đó chỉ là một lát cắt nhỏ trong bức tranh hôn nhân của 2 người. Sau đám cưới, cùng với gánh nặng cơm áo, gạo tiền và sự khác biệt trong tính cách của hai vợ chồng, mâu thuẫn bùng nổ.

Kỳ Ân thường xuyên đi công tác, bố mẹ chồng cũng làm việc xa nhà, một mình Huỳnh Như ôm bụng bầu vò võ trong căn nhà rộng lớn.

Sau khi sinh con, chồng vẫn đi biền biệt, Huỳnh Như phải chăm con một mình, kinh tế lại không đủ để trang trải, cô căng thẳng tột độ và rơi vào trầm cảm.

“Có những ngày con ốm đau, quấy khóc, tôi cứ để con nằm khóc rồi bản thân ngồi khóc theo. Càng ngày, tôi càng suy nghĩ tiêu cực, đến mức muốn làm điều dại dột để giải thoát cho mình”, Như kể.

Huỳnh Như tự cạo trọc đầu vì trầm cảm. Kỳ Ân thấy vậy cũng cạo đầu theo vợ

Một ngày, vì quá bế tắc và tuyệt vọng, Như ngồi trước gương tự cạo đầu mình. Cuối tuần đó, Kỳ Ân về nhà thấy đầu vợ trọc lốc. Anh không ngạc nhiên, cũng không thắc mắc một lời, chỉ lặng lẽ bỏ ra ngoài. Một lát sau, anh trở về với cái đầu đã cạo sạch tóc.

“Thì ra, anh ấy sang tiệm tóc cạo đầu giống tôi. Tôi khóc lóc hỏi: ‘Sao anh không hỏi em lý do cạo đầu mà lại đi cạo giống em như vậy?’. Anh đáp: ‘Anh cạo chung cho có đôi có cặp’. Hai vợ chồng cứ thế ôm nhau khóc một hồi”, Như xúc động kể.

Thay đổi để hạnh phúc

Sau ngày ấy, Huỳnh Như được chồng dẫn đi thăm khám và điều trị tâm lý. Tuy nhiên, việc điều trị ban đầu không hiệu quả do cô thường xuyên ở nhà một mình, không có người bầu bạn.

Thấy vậy, Kỳ Ân quyết định từ bỏ sự nghiệp dày công gây dựng bao năm, chuyển về Cần Thơ sống với vợ con.

“Quyết định đó của anh bị gia đình phản đối dữ lắm. Nhưng anh luôn nói, với anh, vợ con mới là quan trọng nhất. Cuối cùng, anh cũng thuyết phục được mọi người”, Như chia sẻ.

Cặp đôi cùng thay đổi để vun vén tổ ấm hạnh phúc

Được gần chồng, tâm lý Huỳnh Như ổn định phần nào. Cô bắt đầu với công việc buôn bán nhỏ, Kỳ Ân thì chạy xe ôm công nghệ, giao hàng nhanh để có tiền trang trải phí sinh hoạt.

Những tưởng cuộc sống từ đây dần ổn định, nào ngờ vào năm 2022, con gái lớn của họ mắc hội chứng thận hư. Vợ chồng trẻ lại bắt đầu cuộc chiến mới.

Kinh tế eo hẹp, họ phải bán tất cả những gì có thể để chạy chữa cho con. Áp lực kinh tế khiến đôi bên nảy sinh mâu thuẫn. Có khoảng thời gian, vợ chồng thậm chí không muốn cãi nhau mà chỉ giữ im lặng. “Chiến tranh lạnh” kéo dài khiến hôn nhân của họ rạn nứt đến mức tưởng chừng không thể hàn gắn.

“Tôi nhiều lần nghĩ đến chuyện ly hôn để giải thoát cho nhau nhưng rồi lại không muốn con giống mình - không có đủ bố, đủ mẹ.

Một ngày, tôi nhìn thẳng vào mắt chồng hỏi: ‘Anh có muốn ly hôn không?’. Anh đáp: ‘Không! Em muốn ly hôn à?’. Tôi bật khóc nói với anh: ‘Chúng ta đều không muốn ly hôn. Chúng ta sẽ sống với nhau vài chục năm nữa vậy tại sao không sống vui vẻ để bản thân dễ thở và con cái cũng được hạnh phúc?’. Anh không nói gì, chỉ ôm tôi vào lòng”, Như kể lại.

Từ sau hôm ấy, cả hai thay đổi hoàn toàn trong cách đối thoại và cư xử với nhau. Kỳ Ân quan tâm đến vợ con nhiều hơn, Huỳnh Như cũng bớt cáu gắt vô cớ. Họ giao kèo với nhau, dẫu hôm nay cãi vã lớn tiếng thế nào thì buổi tối vẫn sẽ bỏ hết mọi bực dọc sau cánh cửa phòng ngủ.

Vì hạnh phúc gia đình, Huỳnh Như hạ bớt “cái tôi”. Ngay cả khi chồng ngó lơ, cô vẫn sẽ bắt chuyện trước để cả hai vui vẻ trở lại.

Nhờ được chữa trị tích cực, con gái lớn của họ đã có thể sinh hoạt bình thường. Năm 2024, cặp đôi sinh con gái thứ 2. Hai con trở thành sợi dây gắn kết gia đình giúp hôn nhân của họ ngày càng hòa thuận.

Sau tất cả, Huỳnh Như nhận ra, hôn nhân cần nhất là sự sẻ chia và thấu hiểu. Đôi bên phải biết đặt mình vào vị trí của nhau để lắng nghe và cảm thông.

“Hiện tại, tôi đã quá hài lòng về cuộc sống của mình. Có chồng và các con ở bên, gia đình quây quần mỗi ngày, đó là hạnh phúc lớn nhất.

Tôi cảm ơn chồng đã chọn đồng hành cùng tôi, luôn hết lòng vun vén cuộc hôn nhân này”, Như xúc động nói.

Ảnh: NVCC