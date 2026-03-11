Hà Nội:

Chiều 11/3, người dân ở phường Định Công (TP Hà Nội) bất ngờ phát hiện một người đàn ông tử vong cạnh tường rào ga Giáp Bát. Sự việc nhanh chóng được trình báo tới cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã khẩn trương tới hiện trường, tiến hành phong tỏa khu vực, khám nghiệm và tổ chức điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: M.X.H.

Tối cùng ngày, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Định Công xác nhận vụ việc và cho biết lực lượng chức năng đang tiến hành xác minh danh tính, quê quán cũng như nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

“Qua xác minh ban đầu, nhiều khả năng người đàn ông tử vong do đột tử. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác vẫn đang được tiếp tục làm rõ”, lãnh đạo Công an phường Định Công cho biết thêm.