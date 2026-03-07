Khoảng 14h30 ngày 7/3, xe đầu kéo mang BKS UN – 4573 kéo theo rơ-moóc BKS UN – 2118 lưu thông trên tuyến tránh Quốc lộ 1 theo hướng Nam – Bắc. Khi đến Km575+200 tuyến tránh Quốc lộ 1, đoạn qua địa phận phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh, phương tiện này xảy ra va chạm với xe máy chở hai người phụ nữ.

Cú va chạm mạnh khiến xe máy ngã xuống đường, xe đầu kéo quay ngang chắn ngang đường. Hậu quả, cả hai người đi trên xe máy tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Danh tính nạn nhân được xác định là N.T.L. (SN 1980, phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), người còn lại tên Kh. (chưa rõ năm sinh).

Nhận tin báo, Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an phường Sông Trí, cùng các đơn vị liên quan tiếp cận hiện trường, phân luồng giao thông. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.