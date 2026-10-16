Hôm nay (16/10), TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo McMullen Brian Anthony (SN 1964, quốc tịch Úc) mức án 13 năm tù về tội Giết người. Nạn nhân của Anthony là người vợ người Việt Nam.

Theo cáo trạng, từ năm 2023, thông qua mạng xã hội, McMullen Brian Anthony quen biết bà Nguyễn Thị L. (ở phường Phú Thượng, TP Hà Nội) khi đã có 3 người con riêng. Sau thời gian quen biết, Anthony đến Việt Nam sinh sống.

Ngày 24/7/2023, Anthony kết hôn với bà L. rồi ở cùng vợ và 2 người con riêng của bà L.

Khoảng 18h45 ngày 19/4/2025, khi hai vợ chồng đang ngồi trên giường ở phòng ngủ tầng 2, Anthony đọc được tin nhắn của bà L. với một số người đàn ông khác. Nghi ngờ vợ ngoại tình, Anthony cãi nhau với vợ.

Quá trình cãi nhau, Anthony và bà L. có xô xát. Bà L. dùng móng tay bấm vào mu bàn tay của Anthony, khiến chồng bị thương. Tức giận, Anthony lấy 1 thanh kim loại (thanh đòn nâng tạ) vụt 1 phát vào bà L., làm nạn nhân ngã quỳ hai đầu gối xuống sàn nhà.

Ảnh minh họa

Người vợ xin chồng ngoại quốc dừng lại nhưng Anthony tiếp tục vụt 2 phát trúng vào cẳng tay trái và vùng đầu bên trái của bà L., khiến nạn nhân nằm gục xuống sàn, đầu chảy nhiều máu. Thấy vợ bất động, Anthony bỏ thanh kim loại xuống sàn nhà.

Con gái bà L. chạy tới, Anthony liên tục hét lên bằng tiếng Anh cụm từ có nghĩa là “Điên hết rồi". Sau đó, Anthony lấy túi xách, ví của mình ở đầu giường rồi bỏ đi. Hai con bà L. gọi xe cứu thương đưa mẹ đi cấp cứu tại bệnh viện.

Theo kết quả giám định, bà L. được cấp cứu và điều trị kịp thời nên không tử vong, bị tổn hại 59% sức khỏe.

Ngày 20/4/2025, Anthony bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội bắt giữ.