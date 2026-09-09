Chiều 9/9, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định TPHCM cho biết đã cứu sống ông T.P.L (56 tuổi, ngụ phường Bến Thành) nhờ người thân kịp thời ép tim, mở đường cho cuộc hồi sinh kỳ diệu.

Biến cố xảy ra ngay trong bữa cơm tối khi ông T.P.L bất ngờ ngã quỵ, mất ý thức. Nhận diện tình huống nguy cấp, người thân lập tức gọi Trung tâm Cấp cứu 115, đồng thời duy trì ép ngực liên tục suốt gần 15 phút chờ lực lượng y tế.

Thao tác sơ cứu kịp thời này đã bảo tồn dòng máu nuôi não cùng các cơ quan nội tạng quan trọng, tạo nền tảng quyết định để triển khai các bước cấp cứu chuyên sâu sau đó.

Bệnh nhân qua cơn nguy kịch và hồi phục nhanh nhờ người nhà đã xử trí ban đầu đúng cách, ép tim để duy trì sự sống. Ảnh: BVCC

Khi ê-kíp thuộc Trung tâm Cấp cứu - Hồi sức, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định Cơ sở Sài Gòn có mặt, người bệnh vẫn trong trạng thái ngừng tuần hoàn và hô hấp nghi do rối loạn nhịp thất nguy hiểm.

Đội ngũ y bác sĩ lập tức tiến hành các kỹ thuật hồi sinh tim phổi nâng cao trên đường di chuyển. Sau hơn 50 phút can thiệp kiên trì, tuần hoàn của bệnh nhân mới được khôi phục.

Tại bệnh viện, ông L. được điều trị tích cực bằng phương pháp thở máy, kiểm soát thân nhiệt và lọc máu liên tục do chức năng thận bị ảnh hưởng nặng.

Chẩn đoán chuyên sâu ghi nhận bệnh nhân mắc bệnh cơ tim giãn với chỉ số LVEF (chỉ số thể hiện khả năng bơm máu của quả tim) co bóp chỉ còn khoảng 30%, tiềm ẩn nguy cơ tái phát các cơn rối loạn nhịp thất đe dọa tính mạng.

Nhờ tận dụng "thời gian vàng", sức khỏe bệnh nhân hồi phục ngoạn mục. Sau 48 giờ, ông L. ngưng lọc máu; đến ngày thứ tư đã cắt thuốc vận mạch, cai máy thở và rút ống nội khí quản.

Ông L. thoát cửa tử nhờ gia đình tận dụng được thời gian vàng để duy trì sự sống trong khi chờ nhân viên y tế cấp cứu chuyên sâu. Ảnh: BVCC

Khoảng một tuần sau biến cố ngưng tuần hoàn kéo dài, bệnh nhân đã tỉnh táo hoàn toàn, tiếp xúc tốt và tự đi lại bình thường.

BS.CKII Võ Thúy Vân - Quản lý điều hành Khoa Cấp cứu - Hồi sức, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định Cơ sở Sài Gòn khuyến cáo, khi phát hiện người đột ngột bất tỉnh và không thở bình thường, người dân cần lập tức gọi 115 và bắt đầu ép ngực liên tục.

Đây chính là cách để duy trì cơ hội sống cho nạn nhân trước khi y bác sĩ tiếp cận.