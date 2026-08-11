Ông M.Q.C. có tiền sử tăng huyết áp, rung nhĩ, suy tim, huyết khối động mạch mạc treo tràng trên và huyết khối nhĩ trái, đã từng điều trị tại nhiều bệnh viện tuyến Trung ương. Trước khi nhập viện, ông xuất hiện các triệu chứng mệt nhiều, tức ngực, khó thở.

Tại khoa Nội tim mạch và Cấp cứu tim mạch (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ), kết quả điện tâm đồ ghi nhận cơn cuồng nhĩ với tần số tim lên tới 160 chu kỳ/phút, siêu âm tim cho thấy phân suất tống máu thất trái giảm nghiêm trọng (38%). Người bệnh đáp ứng kém với điều trị nội khoa, tình trạng diễn biến phức tạp nhanh chóng với các cơn xoắn đỉnh và rung thất.

Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Ảnh: BVCC

Ngay lập tức, ê-kíp y bác sĩ triển khai cấp cứu hồi sinh tim phổi tích cực. Sau khoảng 15 phút, bệnh nhân có nhịp tim trở lại. Tuy nhiên, thời gian ngừng tuần hoàn kéo dài khiến ông rơi vào hôn mê sâu (Glasgow 4 điểm), suy đa tạng, đồng tử hai bên giãn 4mm, huyết áp phải phụ thuộc vào 2 loại thuốc vận mạch liều cao. Người bệnh được đặt ống nội khí quản và chuyển ngay đến Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc.

Tại đây, các bác sĩ đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp hồi sức chuyên sâu, bao gồm lọc máu liên tục nhằm hỗ trợ chức năng cơ quan và kiểm soát rối loạn chuyển hóa nặng sau ngừng tuần hoàn.

Trong quá trình điều trị, bệnh nhân liên tiếp xuất hiện các cơn rối loạn nhịp nguy hiểm, dẫn đến ngừng tim tái diễn tổng cộng khoảng 15 lần. Trước diễn biến đặc biệt phức tạp, bệnh viện đã tiến hành hội chẩn liên chuyên khoa để đánh giá toàn diện và đưa ra phác đồ điều trị tối ưu nhất.

TS.BS Hà Thị Bích Vân, Trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) đánh giá đây là trường hợp rất nặng. Bệnh nhân có nhiều bệnh lý tim mạch nền, rối loạn nhịp nguy hiểm kéo dài gây suy đa tạng và phải phụ thuộc hoàn toàn vào các kỹ thuật hồi sức chuyên sâu.

Mỗi lần ngừng tim đều tiềm ẩn nguy cơ tổn thương não không hồi phục cũng như nguy cơ tử vong vô cùng cao. Nhờ nỗ lực cấp cứu kịp thời và phối hợp liên chuyên khoa, các bác sĩ đã giành lại sự sống cho người bệnh.