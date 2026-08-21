Sáng 21/8, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ phát động chương trình đào tạo sơ cấp cứu cộng đồng và triển khai máy khử rung tim tự động (AED) trên địa bàn tỉnh.

Ông Lê Văn Khoa, Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Ngọc

Ông Lê Văn Khoa, Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa cho biết, theo thống kê có hơn 70% các ca ngưng tim xảy ra ngoài bệnh viện, trong đó thời gian vàng để cứu sống chỉ khoảng 3-5 phút đầu tiên. Máy AED có khả năng tự phân tích nhịp tim, hướng dẫn sử dụng qua giọng nói, giúp người không chuyên y tế có thể cấp cứu kịp thời.

Tuy nhiên, hiệu quả của thiết bị chỉ thực sự phát huy khi có người biết cách sử dụng đúng cách. Vì thế, chương trình này hướng tới nâng cao nhận thức, kỹ năng cấp cứu cho người dân, góp phần cứu sống bệnh nhân bị ngừng tim đột ngột.

Theo ông Khoa, địa phương sẽ lắp 80 máy AED. Trong đó, 25 máy sẽ được đặt dọc bờ biển Nha Trang, số còn lại sẽ lắp ở trường học, siêu thị, sân bay để nâng cao hiệu quả cấp cứu ban đầu, khi mỗi người dân có thể cứu sống nạn nhân bị ngưng tim đột ngột bằng thiết bị này. Trung tâm cấp cứu 115 sẽ đảm nhận vai trò đào tạo, hướng dẫn và kiểm tra kỹ năng cấp cứu cho lực lượng không chuyên, góp phần xây dựng mạng lưới cấp cứu cộng đồng vững chắc.

Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Ngọc

Phát biểu tại đây, ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhìn nhận việc lắp đặt máy AED mở ra bước tiến mới trong công tác bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Các máy AED đặt ở những vị trí trọng điểm, cùng đội ngũ phản ứng nhanh được đào tạo bài bản.

Nhân viên y tế của Trung tâm cấp cứu 115 hướng dẫn sử dụng máy khử rung tim tự động. Ảnh: Xuân Ngọc

Bên cạnh đó, các thiết bị sẽ được số hóa, kết nối trực tiếp với hệ thống y tế số, giúp rút ngắn thời gian cấp cứu và tăng khả năng cứu sống người gặp nạn, đảm bảo mỗi giây phút sinh tử đều có thể được ứng cứu kịp thời. “Chúng ta không chỉ đặt máy, mà còn xây dựng mạng lưới cộng đồng sẵn sàng hành động khi khẩn cấp xảy ra, góp phần xây dựng mạng lưới y tế nhân văn, an toàn cho Khánh Hòa”, ông Biên nói.

Bác sĩ hướng dẫn kỹ năng 'quyết định sống còn' cứu người ngưng tim nơi công cộng Bệnh viện Nhân dân Gia Định TPHCM vừa tổ chức huấn luyện cấp cứu ngưng tim ngoại viện và lắp đặt 6 máy khử rung tim tự động ở nơi công cộng, nhằm nâng cao khả năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp.



