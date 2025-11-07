Họa sĩ Võ Tấn Thành (75 tuổi, ngụ phường Tân Triều, Đồng Nai) đã dành phần lớn cuộc đời mình cho hội họa. Từ khi còn trẻ, ông đặc biệt say mê vẽ chân dung, từng có thời gian đảm nhiệm công việc ký họa chân dung tội phạm.

Ở tuổi chín muồi, ông lại tìm thấy một con đường rất riêng, đó là vẽ chân dung ngược trong những chiếc chai thủy tinh, nhựa bỏ đi.

“Tái sinh” rác thải thành nghệ thuật

Điều đặc biệt ở họa sĩ Thành là ông nói “không” với các loại giấy toan quen thuộc của hội họa. Chất liệu ông chọn là những vật dụng đời thường, thậm chí bị coi là rác thải.

Những chai nhựa, chai thủy tinh đã qua sử dụng vốn gây tác động tiêu cực đến môi trường được ông “tái sinh”, thành tác phẩm nghệ thuật độc đáo.

Những tác phẩm ông Thành vẽ trong chai nhựa. Ảnh: Hoàng Anh

Trong bàn tay khéo léo và đôi mắt tinh tế của người họa sĩ, mỗi sản phẩm không chỉ lưu giữ một bức chân dung sinh động mà còn chứa đựng thần thái, cảm xúc của nhân vật.

“Tôi muốn biến những thứ tưởng chừng bỏ đi thành giá trị mới, vừa bảo vệ môi trường, vừa tạo ra cái đẹp,” ông Thành chia sẻ.

Vẽ trong chai hay trên bề mặt kính ngược, khó gấp nhiều lần so với vẽ tranh thông thường. Để làm chủ được kỹ thuật này, ông Thành phải mày mò nghiên cứu và tự chế tạo cọ “chuyên dụng”. Những chiếc cọ có cán dài, ngắn khác nhau, thậm chí uốn cong theo từng kiểu chai: tròn, vuông, bầu dục hay hồ lô…

Thao tác cầm cọ trong không gian hẹp đòi hỏi sự khéo léo, kiên nhẫn và tập trung cao độ. Có lúc ông phải nín thở để giữ bàn tay thật chắc, đưa từng nét vẽ chuẩn xác đến từng chi tiết nhỏ.

“Khó nhất là khắc phục sự khúc xạ của chai. Nhưng quan trọng hơn cả không chỉ là vẽ đúng hình dáng, đường nét, mà phải truyền tải được thần thái, cảm xúc của nhân vật”, ông Thành nói.

Trong căn nhà nhỏ ở phường Tân Triều, những chiếc kệ gỗ xếp chật kín chai thủy tinh, chai nhựa đủ hình dáng, kích cỡ khác nhau. Căn phòng khách của ông như biến thành một “bảo tàng nghệ thuật” thu nhỏ.

Bộ màu vẽ cùng các cây cọ tự chế của họa sĩ già 75 tuổi. Ảnh: Hoàng Anh

Không chỉ dừng lại ở chân dung, ông Thành còn khắc họa hình tượng thiếu nữ trên mặt gương. Mỗi đường nét uyển chuyển, sắc sảo đến độ người xem phải ghé sát mắt vào lớp thủy tinh trong suốt để ngắm từng chi tiết. Tất cả như đang kể những câu chuyện đời sống, được lưu giữ trong những “khung tranh” lạ lùng mà cuốn hút.

Hàng trăm tác phẩm nối tiếp nhau, từ chân dung người thân trong các sản phẩm “tái sinh” đến bộ tranh 12 con giáp,… tất cả đều được thể hiện bằng kỹ thuật vẽ ngược độc đáo.

Kỷ vật gia đình “7 người trong 1”

Một trong những tác phẩm đặc biệt nhất của họa sĩ Thành là bức chân dung 7 thành viên trong gia đình, được ông vẽ trong một chiếc chai nhựa lớn. Từ gương mặt ông bà đến con cháu, mỗi chi tiết đều hiện rõ nét, sống động.

“Đó là bức chân dung những người thân trong gia đình, như một kỷ vật tôi vừa hoàn thành. Điều đặc biệt là dù soi từ bên ngoài hay nhìn thẳng vào bên trong chai, các chân dung vẫn trùng khít nhau. Nếu không tận mắt chứng kiến thì khó có thể hình dung hết được”, họa sĩ Thành chia sẻ.

Tác phẩm gia đình 7 người trong 1 chai nhựa. Ảnh: Hoàng Anh

Đối với ông, đây không chỉ là một thử thách nghề nghiệp ở tuổi 75 mà còn là món quà tinh thần đặc biệt gửi tặng con cháu. Ông muốn sau này, mỗi khi nhìn vào tác phẩm, các thế hệ trong gia đình sẽ thấy đại gia đình luôn quây quần bên nhau.

Từ những bức chân dung ngược trong chai độc đáo, tên tuổi của họa sĩ Võ Tấn Thành dần được nhiều người biết đến. Không ít gia đình tìm đến ông, mang theo những bức ảnh cũ hoặc thậm chí chỉ là vài lời miêu tả, để rồi từ đó ông phác họa lại chân dung người thân quá cố.

Có trường hợp, người con chỉ còn nhớ ánh mắt và nụ cười của cha mình. Bằng kinh nghiệm và trực giác từng hỗ trợ lực lượng công an phác họa chân dung tội phạm, ông Thành đã tái hiện chân dung qua lời kể. Khi nhìn thấy tác phẩm, người con bật khóc vì quá giống với cha mình thuở trước.

“Những khoảnh khắc như thế, tôi cũng xúc động không kém. Với tôi, không chỉ dừng lại ở việc tạo nên một bức chân dung, mà còn là cách để giúp người còn sống nhìn thấy chân dung người thân đã mất”, ông Thành bộc bạch.

Ông ví mỗi tác phẩm như một sợi dây vô hình nối quá khứ với hiện tại, để ký ức không phai nhạt theo năm tháng. Từ những ánh mắt, nụ cười được tái hiện khiến người xem không chỉ thấy lại người thân yêu mà còn tìm thấy một phần ký ức của chính mình.

Mặt còn lại 3 người của tác phẩm 7 trong 1. Ảnh: Hoàng Anh

Và đó cũng chính là điều khiến nghệ thuật của ông Thành vượt lên giá trị thẩm mỹ, trở thành món quà tinh thần quý giá.

Mỗi bức chân dung trong chai, mỗi nét vẽ trên mặt kính hay thậm chí những chân dung người thân qua lời kể không chỉ tái hiện hình ảnh đặc sắc mà còn lưu giữ ký ức, cảm xúc và câu chuyện đời đặc biệt về người họa sĩ già.