Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Lưu Bá Đoàn (SN 1982) vào ngày 11/2. Đối tượng ở xã Tam Hưng, Hà Nội lãnh án 8 năm tù về tội Giết người và 2 năm tù về tội Tàng trữ vũ khí quân dụng.

Hồ sơ vụ án thể hiện Đoàn và chị N.T.L.T kết hôn năm 2010. Hai người có 3 con chung và sống tại thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, Hà Nội.

Mâu thuẫn xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 3/3/2025. Chị T. đòi đưa các con sang nhà anh trai và dọn quần áo bỏ đi nhưng Đoàn không đồng ý.

Đoàn chạy vào bếp lấy dao phóng lợn ra đe dọa vợ. Bị cáo túm ngực áo và đâm một nhát vào người chị T. khi nạn nhân cố lách người ra cửa.

Thấy vợ bị thương, Đoàn vội dùng vỏ gối bịt vết thương rồi hô hoán con gọi người đưa đi cấp cứu. Nạn nhân bị tổn hại 15% sức khỏe.

Mẹ chị T. đến Công an xã Mỹ Hưng trình báo vào ngày 4/3/2025. Đoàn cũng ra đầu thú và giao nộp hung khí ngay trong ngày. Tại tòa, bị hại đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho chồng.