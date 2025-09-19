Ngày 19/9, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Vũ Ngọc Quỳnh (SN 2001, ở Nghệ An) ra xét xử theo trình tự phúc thẩm về tội Cướp giật tài sản.

Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Vũ Ngọc Quỳnh không có việc làm, cần tiền chi tiêu cá nhân nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác.

Ngày 11/2/2025, Quỳnh đọc được bài viết rao bán vàng trên Facebook của anh Lê Trung N. (ở Hà Nội). Bị cáo nhắn tin qua Facebook cho anh N., hỏi mua vàng và thỏa thuận giá mua bán vàng là 89 triệu đồng/ 1 cây vàng.

Ngày hôm sau, Quỳnh và anh N. hẹn gặp nhau để giao dịch. Anh N. chở Quỳnh đến cửa hàng vàng bạc Bảo Tín Lan Vỹ (ở phố Trần Duy Hưng) để kiếm tra vàng.

Tại đây, nhân viên cửa hàng xác định 3 nhẫn tròn và 2 đồng xu đều là vàng thật, tổng số lượng là 4,5 cây vàng. Sau khi kiểm tra, anh N. đưa Quỳnh cầm 4,5 cây vàng và chở bị cáo sang số 75 đường Trần Duy Hưng để giao dịch.

Đến nơi, Quỳnh xuống xe còn anh N. đi xe máy lên vỉa hè. Ngay khi đó, Quỳnh cầm số vàng bỏ chạy. Anh N. đuổi theo hô: “Cướp, cướp”.

Bị cáo chạy vào ngõ 69 đường Trần Duy Hưng, đến biệt thự A46 phố Hoàng Ngân thì vứt lại 3 nhẫn vàng rồi tiếp tục bỏ chạy. Quỳnh chạy thêm một đoạn rồi vứt 2 đồng xu vàng còn lại ra đường.

Khi đó, Quỳnh bị anh N. và người dân bắt giữ, thu giữ tang vật và giao cho Công an phường Trung Hòa (cũ).

Kết quả định giá tài sản cho thấy, số vàng trên trị giá gần 400 triệu đồng. Bị hại đã nhận lại tài sản, không có yêu cầu gì về dân sự.

Nhận định của bản án sơ thẩm cho rằng, hành vi của bị cáo là nghiêm trọng, xâm phạm đến quyền nhân thân và quyền sở hữu tài sản hợp pháp của người khác được pháp luật và nhà nước bảo vệ; gây mất trật tự trị an trên địa bàn, gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Trước đó, bị cáo có một tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bị xử phạt 12 tháng tù, chưa được xóa án tích.

Sau khi nhận mức án 12 năm 6 tháng tù về tội Cướp giật tài sản, Quỳnh kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, tại tòa anh ta xin rút kháng cáo, chấp nhận bản án mà tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên.