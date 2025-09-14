Tối 13/9, bà L.T.L.C. (45 tuổi, trú phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại khoảnh khắc bị đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, trú phường Ea Kao) dí dao cướp xe SH.

Thuận là nghi phạm gây ra vụ thảm án tại phường Thành Nhất khiến 3 người tử vong, 1 người trọng thương.

Sau khi cướp xe SH của bà C., đối tượng Thuận nhanh chóng tẩu thoát. Ảnh: CTV

Bà C. kể lại vụ việc xảy ra vào khoảng 6h20 ngày 13/9, khi bà đang chạy xe máy trên đường Đinh Núp (phường Buôn Ma Thuột) để đi tiêm thuốc cho mẹ. Bất ngờ, một người đàn ông từ bụi cây lao ra, tay trái cầm dao, tay phải cầm một cây gậy chặn đầu xe của bà C.

Sau đó, người đàn ông dí dao vào cổ yêu cầu bà C. giao xe. Lúc này, bà C. nói: "Từ từ để tôi xuống xe rồi muốn lấy gì thì lấy".

Khi bà C. vừa xuống xe, nghi phạm lập tức nhảy lên định phóng đi nhưng bị bà C. xô mạnh khiến xe loạng choạng, túi xách cùng hai điện thoại treo trên xe rơi xuống.

Trong lúc giằng co, xe máy lao vào hàng rào. Khi nghi phạm dựng xe lên chạy tiếp, bà C. tiếp tục xô xe thêm một lần nữa nhưng không thành. Lập tức, bà C. giật lấy cây sắt trên tay nghi phạm và đánh liên tiếp 2 phát vào người của đối phương. Tuy vậy, nghi phạm vẫn chạy thoát.

Sau đó, bà C. được người dân đưa đến công an trình báo. Trong quá trình giằng co, bà C. bị thương phải khâu 5 mũi.

Bà C. cũng cho biết, bà chỉ là bị cướp tài sản và không biết người này vừa gây ra vụ giết người kinh hoàng. Đến khi công an cho xem hình ảnh, bà C. mới bàng hoàng nhận ra.

Hiện trường vụ thảm án. Ảnh: Hải Dương

Như VietNamNet đã thông tin, khoảng 1h ngày 13/9, tại hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người phải đi cấp cứu. Nghi phạm là Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, trú phường Ea Kao).

Sau khi gây án, Thuận bỏ trốn về hướng xã Hòa Phú. Trên đường tẩu thoát, nghi phạm cướp 1 xe máy SH của người dân rồi thay quần áo cải trang thành phụ nữ để lẩn trốn.

Đến khoảng 8h30, khi đối tượng này xuất hiện tại khu đất trống trên đường Mai Thị Lựu (phường Ea Kao) thì bị khống chế, bắt giữ.

Theo điều tra ban đầu, khuya 12/9, Thuận đến nhà chị H. nhưng bị khóa cửa. Sau đó, đối tượng chửi bới rồi bỏ đi. Đến 0h50, khi anh N. (em của chị H.) vừa đi làm về, nghe tiếng gọi cửa liền mở lập tức bị Thuận đánh và đâm bằng dao.

Sau đó, Thuận xông vào nhà tấn công bà D. và chị H. khiến cả hai gục tại chỗ. Cháu P. đang ngủ cũng bị đâm trọng thương nhưng kịp chạy ra phía sau rồi leo sang nhà hàng xóm cầu cứu. Quá trình bỏ trốn, Thuận cướp được chiếc xe máy SH của một người phụ nữ rồi mở cốp lấy 2 chiếc điện thoại vứt bỏ bên đường và lấy một số tiền bỏ vào túi.

Sau đó, Thuận còn mua thêm 1 con dao Thái Lan, ma túy để sử dụng và cả thuốc ngủ với ý định sẽ uống để tự vẫn.

Quá trình làm việc với Cơ quan điều tra, Thuận cho biết đối tượng có một người con chung với chị H. Vì ăn chơi lêu lổng nên đối tượng bị gia đình chị H. ngăn cản, không cho gặp con nên giữa hai bên phát sinh mâu thuẫn, dẫn đến sự việc đau lòng trên.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Nam Đại Thuận để điều tra về 2 tội danh "Giết người" và "Cướp tài sản".