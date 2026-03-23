Tối 22/3, sự việc xảy ra tại khu vực Ngõ 108, đường Trần Phú, phường Hà Đông (TP Hà Nội).

Khu vực người dân phát hiện nạn nhân tử vong. Ảnh: M.X.H.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h cùng ngày, một người đàn ông bất ngờ rơi từ tầng thượng của một ngôi nhà và tử vong tại chỗ. Cú rơi mạnh trong đêm tạo ra tiếng động lớn, khiến những người dân xung quanh vội vàng chạy ra kiểm tra.

Ngay sau đó, vụ việc được trình báo tới cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa khu vực, khám nghiệm hiện trường và thu thập các dấu vết liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an Hà Đông xác nhận vụ việc và cho biết, đơn vị đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.