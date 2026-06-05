VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Hoàng Lộc Thương (SN 1982, ở xã Đa Phúc, Hà Nội) về tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo nội dung cáo buộc, Hoàng Lộc Thương và chị Nguyễn Thị P. (SN 1983, ở Hà Nội) kết hôn năm 2007 và sinh sống với nhau tại thôn Phú Tàng, xã Đa Phúc, Hà Nội. Do mâu thuẫn vợ chồng, ngày 17/8/2025, chị P. dẫn con gái 11 tuổi bỏ về nhà mẹ đẻ ở xã Đa Phúc, Hà Nội.

Đến khoảng 6h ngày 18/8/2025, chị P. nhờ em trai là anh Nguyễn Công L. (SN 1987) điều khiển xe máy chở chị về nhà để lấy điện thoại và quần áo. Về đến nhà, chị P. vào phòng ngủ để lấy quần áo thì bị chồng hỏi: “Thế em bỏ đi thật à?”

Chị P. đáp lời chồng: “Suốt ngày dọa giết vợ con, ai mà sống được”. Khi đó, Thương nói chuyện muốn níu kéo cuộc hôn nhân, nhưng người vợ đáp: “Để xem đã”. Ngay lúc đó, bị can đã nảy sinh ý định giết vợ mình rồi tự tử.

Thương vơ lấy con dao trong phòng ngủ cắt cổ vợ. Bị chồng bất ngờ tấn công, chị P. dùng tay bịt vết thương, đồng thời bỏ chạy và gọi em trai. Anh L. lúc đó đang ở phòng khách, nghe tiếng chị gái kêu cứu liền cầm theo điếu cày chạy vào phòng ngủ thì thấy anh rể vừa dùng dao tự cắt vào cổ mình và nằm ngửa trên giường.

Khi đó, anh L. đưa chị gái sang nhà hàng xóm để trốn và gọi mọi người đến giúp đỡ. Khi anh L. và chị P. đi qua cửa ngách sang đến sân nhà hàng xóm thì Thương tiếp tục cầm dao đuổi theo.

Thấy vậy, hai chị em chị P. bỏ chạy. Chị P. không may vấp ngã ở cửa nhà hàng xóm thì bị chồng lao đến đứng trước mặt, cầm dao chém. Người vợ giơ tay lên đỡ thì bị dao đâm trúng tay. Trong khi đó, anh L. lấy chổi để vụt và cản anh rể.

May mắn thoát chết

Do được em trai can thiệp nên chị P. kịp vùng dậy, bỏ chạy ra ngoài đường. Trong khi đó, Thương cầm dao quay sang truy sát em vợ, chém anh L. 3 nhát vào vùng đầu, ngón tay và bàn tay trái. Anh L. cố chạy thoát, thì được hàng xóm xông vào ôm, giữ lấy Thương nên bị can đã vứt con dao gây án ở cổng nhà.

Khoảng 5 phút sau, thấy em gái là chị Hoàng Thị N. dắt xe máy của anh L. ra ngoài đường, cho rằng anh L. quay lại nên Thương cầm dao, đuổi chém anh L. nhưng không kịp. Do bực tức, bị can cầm dao chém vào đầu xe máy của em vợ rồi đi về nhà.

Kết luận giám định cho thấy, chị P. bị tổn hại 3% sức khỏe, còn anh L. 5%.

Cáo trạng cho rằng, việc bị can dùng hung khí nguy hiểm chém vào vị trí trọng yếu trên cơ thể chị P. và anh L. nhưng không bị tử vong là ngoài ý muốn chủ quan của Thương.

Quá trình điều tra vụ án, hai nạn nhân không có yêu cầu bồi thường thương tích do hành vi phạm tội của Hoàng Lộc Thương gây ra.

Được biết, trước khi truy sát vợ, năm 2021, Thương từng bị TAND huyện Sóc Sơn (cũ), Hà Nội xử phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Trộm cắp tài sản.