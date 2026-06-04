Hôm nay (4/6), TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trần Văn Tài (SN 1972, ở xã Hát Môn) mức án 9 năm tù về tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng, ông Trần Văn Cẩn (SN 1962) và Trần Văn Tài (SN 1972, đều ở xã Hát Môn) vốn là hai anh em ruột. Từ năm 2020, giữa hai bên phát sinh mâu thuẫn liên quan đến việc mua bán đất đai.

Khoảng 21h ngày 10/8/2025, khi ông Tài đang ngồi chơi cờ tướng với một số người cùng làng tại sân đình làng Điền, thuộc thôn Tam Hiệp 6, xã Hát Môn thì ông Cẩn ra xem.

Trong lúc nói chuyện, ông Cẩn có đòi ông Tài 2ml mật gấu mà trước đây ông Cẩn đưa cho em trai, khiến hai anh em xảy ra cãi vã. Do được mọi người can ngăn nên ông Tài không chơi cờ nữa mà điều khiển xe máy đi về nhà, còn ông Cẩn ra quán của bà Lê Thị Lệ (SN 1977, người cùng thôn) ngồi uống nước.

Khi về đến nhà, với mục đích tìm kiếm hung khí để đánh anh trai, ông Tài vào bếp lấy 2 con dao rồi quay lại khu vực đình làng đình làng Điền để tìm ông Cẩn.

Thấy anh trai đang ngồi uống nước, hút thuốc lào tại quán của bà Lệ, ông Tài lao vào, dùng dao chém nhiều nhát vào vùng mặt và người của anh trai ruột. Bị em bất ngờ tấn công, ông Cẩn lấy điếu cày để đỡ và vụt vào người ông Tài.

Khi đó, vợ ông Tài là bà Trần Thị Chuyên chạy đến can ngăn nên bị cáo dừng lại và bỏ về. Đến ngày 13/8/2025, con gái ông Cẩn là chị Trần Thị Thanh Hương đến Cơ quan Công an xã Hát Môn trình báo sự việc.

Về phía nạn nhân, ông Cẩn được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết, nhưng bị tổn thương trên cơ thể 40%.

Cáo trạng xác định, ông Trần Văn Cẩn trong lúc xô sát đã dùng điếu cày đánh em trai khiến ông Tài bị tổn hại sức khỏe 16%, nhưng chưa đủ yếu tố cấu thành tội Cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, quy định tại Điều 135 BLHS. Việc CQĐT không xử lý đối với ông Trần Văn Cẩn là có căn cứ.

Về trách nhiệm dân sự, quá trình điều tra vụ án, ông Trần Văn Cẩn không yêu cầu bồi thường dân sự và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho em trai Trần Văn Tài.