Xem Clip:



Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền clip một người đàn ông đang tập thể dục tại nhà vào khoảng 4h sáng thì bất ngờ đổ gục xuống sàn. Điều đáng chú ý là sau vài phút, người này tự tỉnh lại.

Xác nhận với PV VietNamNet, anh Nguyễn Văn Công (SN 1981, Hải Phòng) cho biết mình chính là nhân vật trong clip. Sự việc xảy ra vào lúc 4h12’ ngày 25/3, được camera gia đình ghi lại.

Anh Công cho biết, do làm hàng ăn nên anh thường xuyên dậy sớm. Trước khi bắt đầu công việc, anh có thói quen tập thể dục nhẹ trong nhà. Tuy nhiên, hôm xảy ra sự việc, dù cảm thấy hoàn toàn bình thường, anh bất ngờ choáng váng chỉ sau vài động tác.

“Lúc đó, tôi thấy đầu choáng, chân như bị chuột rút, muốn kêu không kêu được rồi dần lịm đi. Sau khoảng 6 phút thì dần tỉnh lại”, anh Công chia sẻ.

Sau sự cố, anh chưa đi kiểm tra sức khỏe ngay vì thấy cơ thể không có biểu hiện bất thường. Với mong muốn cảnh báo mọi người chú ý hơn đến sức khỏe cá nhân, anh Công đã đăng tải clip trên trang cá nhân.

Clip của anh ngay lập tức nhận được nhiều lượt chia sẻ của cộng đồng. Rất nhiều ý kiến cho rằng anh may mắn thoát qua cơn nguy hiểm nhưng cũng có ý kiến cho rằng, đây không phải bị đột quỵ mà có thể là dấu hiệu của bệnh lý liên quan đến thần kinh.

Trao đổi với PV VietNamNet, một chuyên gia tim mạch cho rằng cần thận trọng khi đưa ra kết luận.

“Nhìn video để khẳng định người này đột quỵ thì quá sớm. Nhiều khả năng đây là cơn rối loạn ý thức tự hồi phục, có thể do ngất liên quan tim mạch, thiếu máu não thoáng qua, động kinh hoặc hạ đường huyết. Nếu là đột quỵ, tình trạng thường nặng dần và khó tự hồi phục nhanh như vậy”, bác sĩ phân tích.

Tảng sáng, khung giờ nguy hiểm với cơ thể

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, việc tập thể dục quá sớm, đặc biệt từ 4-5h sáng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe.

BSCKII Nguyễn Quang Anh, Trưởng khoa Nội, Bệnh viện Phục hồi Chức năng Hà Nội thông tin, nhiều người có thói quen dậy từ 4-5h sáng để tập luyện vì cho rằng không khí trong lành. Tuy nhiên, dưới góc độ y khoa, đây lại là thời điểm nhạy cảm của cơ thể.

Sau một đêm dài, cơ thể ở trạng thái thiếu năng lượng. Nếu vận động ngay khi chưa ăn uống, nguy cơ hạ đường huyết dễ xảy ra, gây chóng mặt, ngất xỉu, đặc biệt ở người có bệnh đái tháo đường.

Bên cạnh đó, rạng sáng cũng là lúc nhiệt độ thấp nhất trong ngày. Sự thay đổi đột ngột từ môi trường ấm sang lạnh khiến mạch máu co thắt, làm tăng huyết áp. Đồng thời, độ nhớt của máu vào thời điểm này cao hơn bình thường.

“Sự kết hợp của các yếu tố như máu đặc, co mạch và nhịp tim tăng nhanh khi vận động có thể trở thành “mồi lửa” kích hoạt các biến cố nguy hiểm như nhồi máu cơ tim, đột quỵ hoặc rối loạn nhịp tim. Nguy cơ này càng cao ở người lớn tuổi, khi hệ mạch máu đã kém đàn hồi và thường có sẵn các bệnh nền như tăng huyết áp, tiểu đường”, bác sĩ Quang Anh nhấn mạnh.

5 nguyên tắc tập thể dục an toàn. Để hạn chế rủi ro, bác sĩ Quang Anh đưa 5 nguyên tắc tập thể dục an toàn:

- Không tập quá sớm: Nên tập sau 6h sáng hoặc chuyển sang buổi chiều tối.

- Áp dụng nguyên tắc “3 nửa phút”: Nằm, ngồi, đứng mỗi tư thế 30 giây khi vừa thức dậy.

- Không để bụng rỗng: Uống nước ấm, ăn nhẹ trước khi tập.

- Khởi động kỹ: Làm nóng cơ thể trong nhà trước khi ra ngoài.

- Lắng nghe cơ thể: Nếu có dấu hiệu bất thường như hoa mắt, đau ngực, khó thở, cần dừng lại ngay và tìm sự trợ giúp.

Các bác sĩ nhấn mạnh, tập thể dục là tốt, nhưng cần đúng thời điểm và phù hợp thể trạng, nếu không có thể phản tác dụng, thậm chí gây nguy hiểm tính mạng.