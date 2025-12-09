Sáng 9/12, Công an TPHCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ một người đàn ông tử vong tại dốc cầu Bình Lợi, phường Hiệp Bình.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường người đàn ông tử vong ở dốc cầu Bình Lợi. Ảnh: HC

Theo thông tin ban đầu, hơn 5h sáng, người dân lưu thông qua dốc cầu Bình Lợi phát hiện ông T.V.H. (68 tuổi) cùng chiếc xe đạp ngã xuống đường, phát ra tiếng động lớn. Khi đến kiểm tra, họ thấy ông H. nằm bất động bên cạnh xe và đã tử vong. Sự việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng.

Công an phường Hiệp Bình cùng CSGT Đội Rạch Chiếc thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TPHCM đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, kịp thời ngăn chặn tình trạng ùn tắc.

Nhiều người thân của ông H. có mặt tại hiện trường sau khi hay tin. Họ cho biết ông H. có thói quen đạp xe tập thể dục hơn 10 năm nay, song mắc bệnh hen suyễn và phải dùng thuốc hằng ngày để kiểm soát.

Một số người dân sống gần khu vực cho hay khi phát hiện ông H. ngã xuống, họ kiểm tra và thấy nạn nhân đã ngưng tim. Bên ngoài thi thể chỉ có vài vết trầy xước nhẹ, nghi ngờ ông có thể bị đột quỵ.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.