6h sáng, lẽ ra đó phải là thời khắc thiêng liêng trong phòng mổ Bệnh viện E (Hà Nội): Nơi trái tim, lá gan, lá phổi và thận từ bệnh nhân chết não chuẩn bị được lấy ra để hồi sinh 6 cuộc đời khác, nhưng tất cả phải dừng lại vì câu nói nghi kỵ của một người thân bất ngờ xuất hiện.

Đêm trắng của gần 100 y bác sĩ

Theo chia sẻ của bác sĩ Mai Văn Lực - Khoa Ngoại tiết niệu - Nam học, Bệnh viện E (Hà Nội), cách đây không lâu, Bệnh viện E tiếp nhận một nam bệnh nhân trung niên bị tai nạn giao thông nặng. Báo động đỏ được kích hoạt, các ê-kíp dốc toàn lực nhưng do chấn thương sọ não quá nghiêm trọng, qua ba lần đánh giá, bác sĩ kết luận bệnh nhân chết não.

Khi đó, nhân viên công tác xã hội đã làm một công việc khó khăn: Vận động gia đình hiến tạng. Sau những giây phút chia sẻ và tư vấn về ý nghĩa của việc hiến tạng cứu người, bố mẹ và vợ của người đàn ông xấu số đã gật đầu đồng ý dù đau đớn tột cùng. Gia đình đồng ý bởi họ muốn trái tim của người thân vẫn được đập, đôi mắt của bệnh nhân vẫn được nhìn thấy cuộc đời.

Ngay lập tức, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia huy động gần 100 giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ từ nhiều tỉnh thành họp xuyên đêm. Mọi hoạt động và công tác chuẩn bị cho ca hiến và ghép tạng diễn ra khẩn trương.

Ở một đầu cầu, một bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối đang phải sống nhờ ECMO - chỉ cần một trái tim mới là có thể hồi sinh. Ở đầu cầu khác, 2 người suy gan, 2 người suy thận phải chạy thận mòn mỏi và 1 người chờ ghép phổi đang nắm chặt hy vọng trước cơ hội được ghép tạng.

Một ca lấy tạng tại Bệnh viện E. Ảnh: BVE.

Trong công tác chuẩn bị, những phần việc quan trọng như danh sách người nhận được đối chiếu, xét nghiệm hòa hợp hoàn tất, thuốc men, giấy tờ, nhân lực… mọi việc đều sẵn sàng, chỉ chờ ánh đèn phòng mổ bật lên lúc 6h để bắt đầu những ca “hồi sinh”.

Sự hụt hẫng vào phút 89

Nhưng, ngay "phút 89", chuyện không mong muốn và không ngờ tới đã xảy ra. Một người đàn ông tự nhận là người thân của bệnh nhân xuất hiện và bất ngờ tuyên bố: “Gia đình tôi không đồng ý hiến tạng! Nhất quyết không”.

Lý do được truyền tai là họ nghi ngờ không có căn cứ về việc bác sĩ được “chia chác” nên mới vận động hiến tạng. Câu nói “không đồng ý” đó như "tiếng sét" giữa trời quang khiến mọi sự chuẩn bị trong một đêm phải dừng lại. Các y bác sĩ chỉ còn biết lặng im, bao nhiêu nỗ lực, kế hoạch và hy vọng tan biến vào phút cuối.

“Sự nghi kỵ vô căn cứ ấy đã làm tổn thương nỗ lực của hàng trăm nhân viên y tế thức trắng đêm, cắt đứt sợi dây sinh mệnh của 6 người đang chờ được ghép tạng”, bác sĩ Lực chia sẻ.

Và rồi người suy tim đang chạy ECMO sau đó cũng không qua khỏi, không còn kịp chờ đợi cơ hội thứ hai. Còn những bệnh nhân suy gan, suy thận, người chờ ghép phổi lại hụt hẫng, không biết những cơ hội có còn ở phía trước.

Chia sẻ thêm sau sự việc nêu trên, bác sĩ Lực kể câu chuyện từ hơn 10 năm trước, anh và các bạn cùng lớp y khoa đã ký đơn tự nguyện hiến mô tạng nếu chẳng may gặp bất trắc. Về nhà, anh chia sẻ với mẹ và vợ câu chuyện này cùng lời dặn: “Nếu con có bắt trắc gì mọi người hãy hiến tạng để cứu người, đừng do dự”.

Nam bác sĩ tâm niệm, thân xác rồi cũng về với cát bụi nhưng bộ phận cơ thể mình có thể trở thành phép màu cứu sống nhiều người khác.

Quan niệm “chết phải nguyên vẹn” có thể đã ăn sâu vào tâm thức nhiều người, nhưng trong y học hiện đại, hiến tạng không phải mất mát mà là sự tiếp nối nhân văn nhất của sự sống.

Theo Trung tâm Điều phối Điều phối ghép tạng quốc gia, đến nay cả nước có 147.531 số lượng đăng ký hiến tạng sau chết não, số người chờ ghép 4.323 và số người hiến tạng chết não thực tế là 225 ca.

Trong năm 2024, số lượng người đăng ký hiến mô tạng tăng nhanh, gấp 3 lần so với con số trước đó và số ca chết não hiến mô tạng đã tăng 173% so với năm 2023.

Theo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác năm 2006, người từ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ có quyền bày tỏ nguyện vọng hiến mô, tạng của mình với cơ sở y tế sau khi mất. Những người đủ điều kiện đăng ký sẽ được Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia cấp thẻ đăng ký hiến mô, tạng. Việc lấy mô, bộ phận cơ thể ở người sau khi mất được thực hiện trong các trường hợp sau: - Có thẻ đăng ký hiến mô, tạng sau khi mất và đã được công bố là chết não theo quy định của pháp luật và Bộ Y tế. - Trường hợp không có thẻ đăng ký thì việc lấy mô, tạng phải được sự đồng ý bằng văn bản của gia đình người hiến (cha/mẹ/người giám hộ hoặc vợ/chồng hoặc đại diện con trên 18 tuổi).

