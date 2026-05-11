Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, sáng 8/5, trong quá trình phối hợp với Công an xã Hồ Vương thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh đã tiếp nhận 5 khẩu súng, 2 viên đạn và hơn 3kg pháo do người dân tự giác giao nộp.

Theo trình báo của anh Mai Văn H. (SN 1987, trú tại xã Hồ Vương), khoảng 9h45 cùng ngày, trong quá trình di chuyển từ nơi làm việc về nhà, khi đến đoạn đường liên xã thuộc địa phận xã Hồ Vương, anh phát hiện một túi vải bên lề đường.

Do tò mò, anh H. đã dừng xe, mở túi kiểm tra và phát hiện bên trong có 5 khẩu súng, 2 viên đạn cùng khoảng 3kg pháo.

Nhận thức được tính chất nguy hiểm và biết việc tàng trữ, sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ và pháo là vi phạm pháp luật, anh H. đã mang toàn bộ số tang vật đến cơ quan công an để giao nộp.