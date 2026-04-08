Ngày 8/4, Công an xã Tân Hương (Đồng Tháp) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ nhóm thanh niên dùng vật giống súng, dao gây thương tích cho 2 người.

Hiện trường vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h30 ngày 5/4, anh Nguyễn Châu T. (33 tuổi) và anh Tô Văn N. (26 tuổi) cùng nhóm bạn đang ăn nhậu tại một căn nhà ở xã Tân Hương. Lúc này, một nhóm khoảng 6 thanh niên bất ngờ xuất hiện, tiến thẳng vào bàn nhậu để tìm anh N.

Tại đây, nhóm này dùng vật có hình dạng giống súng bắn một phát trúng vào bụng anh N. Thấy vậy, anh T. hất bàn lên thì bị một nam thanh niên trong nhóm dùng dao đâm 3 nhát vào vai trái, gây thương tích.

Những người còn lại tiếp tục sử dụng vật giống súng và dao truy đuổi nhóm đang nhậu cùng anh T., tuy nhiên không gây thêm thương tích.

Sau khi gây án, nhóm thanh niên rời khỏi hiện trường. Các nạn nhân được đưa đến bệnh viện điều trị.