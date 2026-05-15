Maurice Williams trúng độc đắc 5 triệu USD (hơn 131 tỷ đồng). Ảnh: People

Maurice Williams (59 tuổi) là một tài xế xe buýt trường học. Trên đường đi làm, ông ghé vào một cửa hàng 7-Eleven ở Hyattsville, bang Maryland (Mỹ) để nhận khoản tiền thưởng 50 USD (1,3 triệu đồng) vì trúng thưởng vé cào mua trước đó.

Sau đó, Williams quyết định dùng toàn bộ khoản tiền vừa nhận để mua thêm một vé số mới ngay tại chỗ.

Ngồi trong xe, ông bắt đầu kiểm tra tấm vé. Ông đã chết lặng khi biết mình trúng giải thưởng cao nhất trị giá 5 triệu USD (hơn 131 tỷ đồng).

“Tôi chỉ ngồi yên ở đó, không thể tin nổi chuyện đang xảy ra. Tôi phải cố trấn tĩnh bản thân", ông kể.

Ngay sau đó, ông đã gọi điện báo tin cho mẹ. Sau khi được mẹ động viên, ông bình tĩnh trở lại, cất tấm vé trúng thưởng và tiếp tục công việc như bình thường.

Đến giờ nghỉ, ông liên hệ với đơn vị xổ số để đặt lịch nhận thưởng. Niềm vui quá lớn khiến ông gần như không thể ngủ, tờ People đưa tin.

“Tôi trằn trọc cả đêm và vẫn chưa thật sự tin cho đến khi bước vào trung tâm nhận giải", ông nói.

Ngày 5/5, ông đến trung tâm nhận thưởng của đơn vị xổ số Maryland với nụ cười rạng rỡ, chính thức nhận khoản tiền khổng lồ. Ông cho biết sẽ dùng một phần số tiền để mua nhà cho mẹ và phần còn lại sẽ tiết kiệm.

Cửa hàng đã bán vé số cho ông sẽ nhận được khoản tiền thưởng 5.000 USD (hơn 131 triệu đồng).