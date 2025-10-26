Sáng 26/10, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 8, giai đoạn 2025-2030 với chủ đề “Đoàn kết - Sáng tạo - Ngành Y tế tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết, từ lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 80 năm qua, ngọn lửa thi đua đã cháy sáng suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Các phong trào thi đua yêu nước đã huy động được nguồn lực của toàn xã hội, tạo sức mạnh tổng hợp, góp phần to lớn vào những thành tựu mang ý nghĩa lịch sử trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt trong giai đoạn phát triển hiện nay.

Bà Lan khẳng định, ngành Y tế đã không ngừng lớn mạnh, đóng góp công sức vào quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong 5 năm qua, ngành Y tế đã phát động các phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành, được toàn thể cán bộ, công chức, người lao động hưởng ứng nhiệt tình. Nhiều phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, phát triển sản phẩm mới và kỹ thuật mới đã trở thành động lực tinh thần mạnh mẽ, tạo nên những thành công trong việc thực hiện các nhiệm vụ của ngành.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã trao Huân chương Lao động cho các tập thể và cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc. Ảnh: VGP.

Hằng năm, ngành Y tế tổ chức tôn vinh các điển hình tiên tiến với các chủ đề phong phú, đa dạng, bám sát nhiệm vụ của ngành theo từng năm, từng giai đoạn. Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, toàn ngành đã trở thành lực lượng tuyến đầu, đồng lòng, dấn thân, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ sức khỏe và tính mạng của nhân dân. Nhiều tấm gương thầy thuốc đã hy sinh quên mình, nhiều sáng kiến khoa học đã góp phần giúp đất nước vượt qua giai đoạn cam go.

Bên cạnh đó, ngành Y tế đã phát động phong trào thay đổi phong cách, nâng cao y đức, hướng tới sự hài lòng của người bệnh và người nhà, nhằm cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe toàn diện, từ thái độ đến chuyên môn. Qua đó, các bệnh viện đã có những thay đổi rõ nét, chỉ số hài lòng tăng cao, nâng cao hình ảnh người thầy thuốc.

Các phong trào thi đua như “An toàn vệ sinh lao động trong ngành y tế”, “Xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp” đã thu hút sự tham gia của nhiều đơn vị. Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua 70 năm theo lời Bác Hồ dạy”; các phong trào vận động quỹ từ thiện như Quỹ “Ngày mai tươi sáng”, “Vòng tay nhân ái”, “Nồi cháo tình thương”, “Hiến máu nhân đạo”… đã góp phần nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Các phong trào tại các đơn vị công lập và tư nhân, từ phòng chống dịch bệnh, nghiên cứu khoa học, đến y tế ở vùng sâu, vùng xa, đã để lại nhiều dấu ấn trong ngành.

Bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Y tế phát biểu. Ảnh: Tuấn Dũng.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan lấy dẫn chứng về trường hợp nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Thùy Trang (Khoa Sơ sinh, BV Sản Nhi Nghệ An) đã dũng cảm bảo vệ bệnh nhân, người nhà bệnh nhân trong tình huống nguy cấp. Đây là gương điển hình để lại dấu ấn khó quên trong triển khai nhiệm vụ và sự hy sinh của người thầy thuốc.

Trong thời gian tới, Bộ trưởng Y tế kêu gọi sự đoàn kết, đồng lòng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành để hoàn thành các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó, đặc biệt là triển khai các văn kiện của Đảng, Nghị quyết của Trung ương và Bộ Chính trị ban hành gần đây.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị đang triển khai đồng bộ những quyết sách mang tính lịch sử, đột phá chiến lược để đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới. Công cuộc này đòi hỏi ngành y tế đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua trong thời gian tới, nhằm đóng góp tích cực vào việc thực hiện Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về các giải pháp đột phá trong tăng cường bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bộ Y tế cũng ưu tiên xây dựng các văn bản thể chế, trong đó trọng tâm là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, hoàn thiện hồ sơ về Luật Dân số...

Ngoài ra, ngành cần đổi mới các phong trào thi đua, khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả; khen thưởng cần công khai, minh bạch, chú trọng đến những người làm việc trực tiếp, cán bộ bám cơ sở ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Ngành cần chú trọng nâng cao y đức, mỗi cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế phải luôn giữ vững và phát huy phẩm chất “lương y như từ mẫu”, đồng thời không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn.

Tại đại hội, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã trao Huân chương Lao động cho các tập thể và cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc. Bộ trưởng Đào Hồng Lan trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.

