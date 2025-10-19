Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương (Nghệ An), trưa 19/10, bệnh viện tiếp nhận 6 bệnh nhân tại xã Sơn Lâm vào cấp cứu trong tình trạng nghi ngộ độc rượu thuốc. Nhóm người này uống rượu vào bữa trưa và xuất hiện dấu hiệu ngộ độc.

Trong số này, 4 bệnh nhân nguy kịch với các triệu chứng co giật, hôn mê và ngừng thở, đã được đặt nội khí quản, thở máy và chuyển gấp xuống Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để điều trị chuyên sâu.

2 bệnh nhân còn lại có tình trạng nhẹ hơn, đang được theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương nhưng cũng sẽ được chuyển tuyến theo chỉ đạo của Sở Y tế Nghệ An để phòng ngừa diễn biến xấu.

Vị lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương thông tin thêm, nhận tin báo từ Trạm Y tế xã Sơn Lâm về chùm ca nghi ngộ độc, bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ nội viện, huy động nhân lực và chuẩn bị thuốc men, phương tiện cấp cứu tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc. Các bệnh nhân được tiếp nhận khoảng 12h và được xử lý khẩn cấp để ổn định tình trạng.

Nguyên nhân vụ nghi ngộ độc đang được ngành Y tế phối hợp với chính quyền địa phương điều tra. Bước đầu xác định các bệnh nhân đã uống rượu thuốc trước khi xuất hiện triệu chứng. Cơ quan chức năng đã niêm phong hũ rượu nghi ngờ để phân tích và làm rõ nguyên nhân.

