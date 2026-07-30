Ngày 30/7, Công an tỉnh Sơn La cho biết, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp cùng Công an xã Bắc Yên, xã Tạ Khoa cùng các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Đ.V.S. (SN 1976, trú xã Tạ Khoa, tỉnh Sơn La).

Trước đó, vào khoảng 18h45 ngày 27/7, tại khu vực cầu Tạ Khoa (xã Bắc Yên), ông S. không may bị trượt chân rơi xuống sông Đà và mất tích.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích trên sông Đà. Ảnh: CACC

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng phối hợp với người dân địa phương huy động nhân lực, phương tiện đến hiện trường tìm kiếm nạn nhân.

Dù mưa to, gió lớn, nước sông dâng cao và chảy xiết, công tác tìm kiếm vẫn được triển khai liên tục từ sáng sớm đến đêm khuya.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy xuôi về hạ lưu khoảng 35km. Ảnh: CACC

Sau gần 4 ngày nỗ lực tìm kiếm, đến ngày 30/7, lực lượng chức năng phát hiện thi thể ông S. tại khu vực bản Tăng, xã Chiềng Sại (tỉnh Sơn La), cách nơi gặp nạn khoảng 35km về phía hạ lưu sông Đà.

Thi thể nạn nhân sau đó được trục vớt, đưa vào bờ, hoàn tất các thủ tục theo quy định và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.