Nhiều lần rơi vào tình trạng hôn mê, gia đình đã chuẩn bị sẵn phương án xấu và cả làm di ảnh, nhưng bệnh nhân hồi phục một cách bất ngờ.

Ông Nguyễn Việt Linh (sinh năm 1978, sống ở Hà Nội) từng giữ vị trí giám đốc nhân sự tại các công ty thuộc lĩnh vực sản xuất, công nghệ và dịch vụ. Ông hài lòng với công việc cho thu nhập tốt, có thời gian học tập phát triển bản thân, chăm sóc gia đình và theo đuổi các dự án vì cộng đồng.

Tuy nhiên, sự chủ quan trước các bệnh nền đã phát hiện từ lâu như viêm gan B và tiểu đường đẩy ông vào bước ngoặt sinh tử. Tháng 2/2023, đúng mùng 6 Tết, ông phải nhập viện cấp cứu. Dù 6 tháng trước đó, cơ thể đã có biểu hiện suy yếu rõ rệt nhưng kết luận từ bác sĩ khiến ông gục ngã: Xơ gan độ 4, mức độ nặng nhất và tưởng chừng không thể cứu chữa.

Đối mặt với căn bệnh xơ gan giai đoạn cuối và nguy cơ tử vong cận kề, người đàn ông ấy đã cùng gia đình đi qua những ngày tháng tăm tối nhất để giành lại sự sống.

Điểm tựa vững chắc của người vợ giáo viên giữa "bản án treo"

Khi bác sĩ thông báo tình trạng nguy kịch, người đầu tiên đón nhận tin dữ không phải ông Linh mà chính là người vợ - một cô giáo vốn quen với công việc sư phạm dịu dàng.

Đứng trước ranh giới sinh tử của chồng, thay vì khóc lóc, người phụ nữ ấy đã chọn cách dũng cảm cùng ông đối mặt. Bà kiên nhẫn, bình tĩnh truyền đạt từng chút thông tin để chồng không rơi vào trạng thái sốc tâm lý.

Ông Linh xúc động nhớ lại khoảnh khắc ấy: "Khi đó, vợ nắm tay tôi nói về tình trạng bệnh nhưng còn nhiều thứ thì sau này cô ấy mới dần hé lộ".

Lắng nghe từng lời từ vợ, tâm trí ông rơi vào trạng thái bàng hoàng: "Tôi có cảm giác rất khó tả, nửa như muốn khóc, nửa như không, một cảm giác trống rỗng".

Ông Linh thường xuyên đọc sách nhằm quên đi tình trạng bệnh tật. Ảnh: Hải Anh

Vậy là mọi dự định, thói quen gắn bó bao năm từ công việc, đam mê đến những chuyến ngao du cùng bạn bè đều phải gạt bỏ hoàn toàn. Ông có cảm giác "bản án tử treo lơ lửng trên đầu nhưng không rõ khi nào kết thúc".

Gia đình có người mắc bệnh hiểm nghèo, phải nghỉ việc đồng nghĩa với vấn đề tài chính rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Mọi chi tiêu sinh hoạt, tiền học hành của các con và chi phí thuốc men đắt đỏ đều dồn lên vai người vợ giáo viên.

Giành lại sự sống

Thách thức nối tiếp thách thức. Sau nửa tháng nằm viện điều trị, biến cố nguy hiểm nhất ập đến khi ông Linh bị xuất huyết tĩnh mạch thực quản, nôn ra gần 2 lít máu và phải đi cấp cứu ngay lập tức.

"Tôi phải nút mạch để thắt những tĩnh mạch bị vỡ không thuốc mê, thuốc tê... đó là lúc tôi cảm nhận được sự nguy hiểm, cái chết có thể đến bất cứ lúc nào", ông Linh kể.

Nhưng khó khăn chưa dừng lại, biến cố hoại tử ruột dội xuống đẩy ông Linh vào thời khắc bi quan nhất.

Trải qua hai cuộc phẫu thuật liên tiếp khi sức lực đã cạn kiệt, ông Linh và gia đình ngậm ngùi chuẩn bị cho một sự ra đi: Mảnh đất nghĩa trang ở quê nhà đã chuẩn bị, di ảnh cũng đã có...

Thế nhưng, sau những đêm dài mê mệt, tinh thần kiên cường của ông Linh, sự nỗ lực của các bác sĩ cùng tình yêu thương vô bờ của gia đình đã tạo nên kỳ tích.

Người đàn ông này run run kể, khi đối mặt với "bản án tử" từ xơ gan đến suy thận, cảm giác cô đơn, chán nản, muốn buông xuôi là điều khó tránh khỏi. Nhưng chính trong những thời khắc tăm tối ấy, sự đồng hành của người thân cùng chế độ dinh dưỡng đầy đủ là điểm tựa giúp ông vững vàng.

Tuy nhiên, yếu tố quyết định nhất vẫn nằm ở tinh thần chủ động của chính người bệnh. Ông chia sẻ bí quyết nghe đọc sách, viết lách hay tìm hiểu đạo Phật là cách giúp tâm trí được chữa lành và hướng tới những năng lượng tích cực.

Dù trải qua thêm 3 lần hôn mê thập tử nhất sinh nhưng ông vẫn kiên cường vượt qua, dần bình phục. Hiện ông trở thành “bệnh nhân thường trú” tại Khoa Nội Gan Mật - Bệnh viện E (Hà Nội).