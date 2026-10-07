Chưa kịp phẫu thuật khối u xơ lớn, người phụ nữ 35 tuổi ở Hà Nội bất ngờ mang thai. Chị đã kiên cường trải qua thai kỳ với nhiều nguy cơ.

Sau lần sinh mổ con đầu lòng, chị T.T (sinh năm 1991, Hà Nội) đi khám phụ khoa định kỳ thì phát hiện khối u xơ tử cung có kích thước lớn trên 10cm. Các bác sĩ nhận định đây là “vật cản” nghiêm trọng đối với việc thụ thai và đưa ra lời khuyên chị nên phẫu thuật cắt bỏ khối u trước khi nghĩ đến chuyện đón thêm thành viên mới.

Thế nhưng, khi kế hoạch can thiệp y khoa chưa kịp triển khai, chị T. lại bất ngờ mang thai.

Đứng trước ranh giới mong manh giữa sự an toàn của bản thân và sinh linh nhỏ bé đang từng ngày hình thành, tình mẫu tử thiêng liêng đã thôi thúc người mẹ đưa ra quyết định giữ con bằng mọi giá. Chị chấp nhận bước vào một thai kỳ với ổ bụng mang đồng thời cả thai nhi lẫn khối u xơ đang phát triển.

Cuộc đua nghẹt thở giữ mầm sống nhỏ

Chia sẻ với PV VietNamNet, ThS.BSCKII Trương Minh Phương, Phó Trưởng khoa Sản bệnh A4, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, việc mang thai khi có khối u xơ tử cung kích thước lớn ẩn chứa vô vàn nguy cơ cho cả mẹ và con. Phổ biến nhất là hiểm họa sảy thai ở những tháng đầu, đẻ non ở nửa sau thai kỳ, thai chậm phát triển và nguy cơ băng huyết cấp cứu sau sinh do tử cung bị tổn thương, không thể nuôi dưỡng thai nhi đủ ngày đủ tháng.

"Thông thường, các bác sĩ sẽ ưu tiên phẫu thuật bóc tách khối u trước rồi mới để người phụ nữ mang thai. Chưa phẫu thuật mà bệnh nhân có bầu là thách thức cực kỳ lớn đối với ngành sản khoa. Có những người chọn dừng thai kỳ để xử lý khối u nhưng cũng có người chấp nhận đối mặt với mọi rủi ro để giữ con", bác sĩ Phương trải lòng.

Con trai sản phụ T. chào đời an toàn, khỏe mạnh. Ảnh: Tiến Thành

Đối với chị T., khối u xơ liên tục cạnh tranh không gian phát triển trong tử cung, chèn ép và kích thích các cơn co bóp sớm, đe dọa tính mạng thai nhi bất cứ lúc nào. Để kéo dài tối đa thời gian nuôi dưỡng mầm sống trong tử cung, một phác đồ giữ thai đặc biệt, theo dõi nghiêm ngặt đã được kích hoạt. Ê-kíp bác sĩ phải liên tục điều chỉnh từng bước điều trị, từ việc dùng thuốc nội tiết đến các nhóm thuốc giảm co tử cung liều cao cùng hàng loạt biện pháp bổ trợ sát sao.

Mỗi tuần thai trôi qua đều là một kỳ tích. Khi em bé lớn dần lên thì khối u xơ cũng chực chờ chiếm thêm không gian, biến ổ bụng người mẹ thành một "chiến trường" khốc liệt.

Trái ngọt dành cho người mẹ

Khi thai được 34 tuần tuổi, chị T. vỡ ối. Các bác sĩ đánh giá, đây là trường hợp thai non tháng ở tuần 34, mẹ có tiền sử mổ đẻ cũ, kèm khối u xơ tử cung kích thước lớn đang gây co bóp mạnh, tiềm ẩn nguy cơ vỡ tử cung, đờ tử cung và băng huyết, đe dọa tính mạng sản phụ.

Sản phụ được chỉ định phẫu thuật cấp cứu, vừa tiến hành mổ lấy thai vừa thực hiện phẫu thuật cắt tử cung bán phần để triệt để loại bỏ khối u cho người bệnh ngay trong cuộc mổ.

Ca phẫu thuật do bác sĩ Phương trực tiếp thực hiện. Khi mở ổ bụng, các phẫu thuật viên đối mặt với vô vàn thách thức: Nước ối đã cạn kiệt, khối u xơ to lớn, rắn chắc như đá ôm chặt, ghì siết lấy thai nhi, khiến từng thao tác lách tay đưa em bé ra ngoài đòi hỏi sự khéo léo, chuẩn xác để không gây sang chấn cho trẻ.

Sau phẫu thuật lấy con, kíp mổ tiếp tục lấy khối u 4kg cho sản phụ. Ảnh: Tiến Thành

Sau những phút căng thẳng, bé trai nặng 1,8kg đã được đưa ra ngoài an toàn. Ngày 5/9, tiếng khóc đầu tiên của trẻ vang lên trong phòng mổ, người mẹ bật khóc trong hạnh phúc. Ngay sau đó, ê-kíp tiếp tục xử lý khối u đã phình to chiếm trọn khoang bụng với trọng lượng tới 4kg.

Bác sĩ Phương cho biết thêm, khi phát hiện u xơ tử cung to, các bác sĩ sẽ khuyên phụ nữ giải quyết khối u trước sau đó mới mang thai để đảm bảo an toàn cho thai kỳ. Trường hợp "lỡ" như chị T., thai phụ sẽ đối diện các nguy cơ sảy thai ở những tháng đầu, đẻ non ở nửa sau thai kỳ và băng huyết sau đẻ. Không phải thai phụ nào cũng được điều trị sớm và có kết quả thuận lợi như chị T. Vì thế, chị em trước khi có kế hoạch sinh cần kiểm tra sức khỏe tổng thể để có một thai kỳ thuận lợi.