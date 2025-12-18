Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) vừa tiếp nhận một bệnh nhân nam 38 tuổi (Thanh Hóa) nhập viện trong tình trạng đau bụng, nôn nhiều, viêm gan cấp do ngộ độc mật cá trắm.

Người bệnh được “mách nước” rằng mật cá trắm có tác dụng bồi bổ sức khỏe, tăng cường sinh lực. Khi bắt được cá trắm, người đàn ông này đã tự mổ cá lấy mật hòa với rượu để uống.

Chỉ khoảng 2 giờ sau, bệnh nhân đau bụng dữ dội, nôn, tiêu chảy liên tục, thậm chí khó thở và phải nhập viện cấp cứu. Trường hợp này chậm trễ cấp cứu có thể nguy hiểm tới tính mạng.

Bệnh nhân bị vàng da do suy gan vì uống mật cá trắm. Ảnh: BVCC.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, nhiều người dân vẫn truyền miệng nhau về việc ăn, uống hoặc nuốt mật cá trắm, cá trôi với mong muốn bồi bổ sức khỏe hoặc chữa bệnh. Thậm chí, có trường hợp còn nuốt mật các loài động vật khác như mật lợn, mật rắn…

Trong mật cá chứa độc tố 5α-cyprinol. Đây là chất độc bền vững, không bị phá hủy ở nhiệt độ cao nên vẫn giữ nguyên độc tính dù đã qua chế biến. Chất này gây kích ứng mạnh đường tiêu hóa, tổn thương ống thận dẫn đến suy thận cấp, gây viêm gan nặng. Nếu không được cấp cứu kịp thời tại cơ sở y tế, người bệnh có nguy cơ tử vong.

Theo tổng hợp y văn, các loài cá thuộc họ cá chép từng được ghi nhận gây ngộ độc do mật chứa cyprinol gồm: cá mè trắng Trung Quốc, cá trắm đen, cá trắm cỏ, cá mè hoa, cá ét mọi, cá mè hôi, cá chép Việt Nam.

Ngoài ra, một số loài cá và động vật khác cũng được phát hiện có độc tố tương tự như cá tầm sao, cá tầm Nga, cá tầm châu Âu, cá tầm thìa, kỳ giông và một số loài ếch.

Bác sĩ Nguyên khuyến cáo, người dân tuyệt đối không ăn, uống hoặc nuốt mật cá cũng như mật của bất kỳ loài động vật nào. Việc làm này không chỉ có nguy cơ gây ngộ độc cấp tính mà còn tiềm ẩn nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, diễn biến khó lường.

Khi sơ chế cá, người dân cần loại bỏ hoàn toàn mật cá. Trường hợp mật cá bị vỡ, cần rửa sạch nhiều lần bằng nước. Khi chế biến, cá cần được nấu chín kỹ để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn.

