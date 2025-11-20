Ngày 19/11, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả thông tin, cơ sở này vừa tiếp nhận cấp cứu cho bệnh nhân B.V.Đ (53 tuổi, trú tại phường Cửa Ông, Quảng Ninh) trong tình trạng hôn mê sâu, không đáp ứng kích thích, đồng tử giãn 5mm, liệt mềm tứ chi, cơ lực 0/5, phản xạ gân xương giảm. Các chỉ số sinh tồn giảm.

Theo người nhà, khoảng một giờ trước khi nhập viện, ông Đ. ăn cá nóc (ăn một mình), sau đó xuất hiện nôn, co giật rồi nhanh chóng rơi vào hôn mê.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Nhận định đây là ca ngộ độc cá nóc (ngộ độc tetrodotoxin) cực nặng, ê-kíp bác sĩ đã lập tức tiến hành cấp cứu tối khẩn: Đặt nội khí quản, hỗ trợ hô hấp, hồi sức tích cực và chuyển bệnh nhân tới Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc - Thận nhân tạo để tiếp tục điều trị.

Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc tetrodotoxin do ăn cá nóc và được điều trị chuyên sâu: Thở máy, rửa dạ dày, dùng than hoạt, sorbitol, cân bằng điện giải, nuôi dưỡng tĩnh mạch, dự phòng huyết khối và nhiễm trùng.

Sau 3 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân Đ. đã hồi phục, tỉnh táo, cai máy thở, cơ lực phục hồi 5/5 và vận động bình thường.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả, tetrodotoxin là chất độc thần kinh cực mạnh, tập trung nhiều ở gan, trứng, ruột cá nóc. Độc tố không bị phá hủy bởi nhiệt, nên dù luộc, hấp hay nướng, độc tính vẫn giữ nguyên. Người khỏe mạnh chỉ cần ăn một lượng rất nhỏ cũng có thể bị ngộ độc dẫn tới tử vong nếu không cấp cứu kịp thời. Tetrodotoxin cũng có thể gặp trong một số sinh vật biển khác như bạch tuộc đốm xanh.

Độc tố hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa, triệu chứng có thể xuất hiện sau 10-45 phút, thậm chí chỉ 5 phút sau ăn. Biểu hiện thường gặp tê bì quanh miệng, lan dần ra tay chân, buồn nôn, tăng tiết nước bọt, tiêu chảy, yếu cơ, đi lại khó, khó nói, khó thở. Trường hợp nặng có thể liệt cơ hô hấp, tụt huyết áp, hôn mê, tử vong.

Khi xuất hiện dấu hiệu sớm (tê môi, tê tay…) và người bệnh còn tỉnh, có thể nuốt: Gây nôn ở tư thế nghiêng, đầu thấp. Nếu bệnh nhân khó thở, thở yếu hoặc ngừng thở: Tiến hành hô hấp nhân tạo và nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất.

