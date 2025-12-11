Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa tiến hành trao giải Jackpot của loại hình xổ số tự chọn Mega 6/45 cho anh L.N.Q - thuê bao Viettel trên kênh điện thoại Vietlott SMS. Anh Q hiện sinh sống tại Hà Nội.

Qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân kèm theo, Vietlott xác định anh L.N.Q là người chơi may mắn trúng thưởng giải Jackpot của sản phẩm xổ số tự chọn Mega 6/45 tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ kỳ 1.438 với giá trị gần 62 tỷ đồng.

Anh Q chia sẻ hôm đó anh tình cờ lướt Facebook và thấy thông tin giải độc đắc Jackpot của sản phẩm Mega 6/45 đã vượt mốc 60 tỷ đồng.

Vietlott trao giải Jackpot gần 62 tỷ đồng cho anh Q. Ảnh: Vietlott

Anh liền nạp 200.000 đồng vào Vietlott SMS và mua hết 200.000 đồng đó. Các dãy số anh mua hôm đó đều là do hệ thống tự chọn ngẫu nhiên.

“Nhận tin nhắn trúng thưởng, tôi rất bất ngờ nhưng vẫn tin tưởng vì trước đây đã trúng nhiều giải nhỏ. Sắp tới, tôi sẽ lên kế hoạch sử dụng số tiền thật hợp lý”, anh Q cho hay.

Theo quy định, anh Q có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là Hà Nội với giá trị gần 6,18 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

Tại lễ trao thưởng, anh Q đã trích 500 triệu đồng để đóng góp vào các chương trình an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt.