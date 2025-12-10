Theo thông tin từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.443 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra tối nay (10/12), Hội đồng quay thưởng của Vietlott đã tìm ra 1 vé số trúng giải Jackpot với trị giá 13.225.286.500 đồng (hơn 13,2 tỷ đồng).

Tấm vé trúng giải độc đắc Jackpot này chứa dãy số may mắn 07 - 18 - 22 - 29 - 30 - 36.

Theo quy định của Bộ Tài chính, khách hàng may mắn trúng giải độc đắc sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%.

Vietlott lại tìm được khách hàng trúng độc đắc hơn 13 tỷ đồng

Như vậy, vị khách hàng trúng giải Jackpot hôm nay sẽ phải nộp khoản tiền hơn 1,3 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách địa phương phát hành vé số Mega 6/45 trúng giải nói trên. Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, người trúng giải độc đắc Jackpot hôm nay sẽ nhận về khoản tiền thực lĩnh gần 11,9 tỷ đồng.

Trong kỳ quay lần thứ 1.443 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra vào tối nay, bên cạnh giải Jackpot trị giá hơn 13,2 tỷ đồng, hội đồng quay thưởng của Vietlott còn tìm ra 27 giải nhất với mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 937 giải nhì mỗi giải trị giá 300.000 đồng và 14.952 giải ba với mỗi giải trị giá 30.000 đồng.

Gần đây, hội đồng quay thưởng của Vietlott liên tục tìm thấy khách hàng may mắn trúng giải độc đắc Jackpot của loại hình xổ số tự chọn Mega 6/45.

Tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.442 của sản phẩm Mega 6/45 vào tối 7/12, Hội đồng quay thưởng của Vietlott tìm ra 1 vé số trúng giải Jackpot trị giá hơn 18,2 tỷ đồng. Chủ nhân của tấm vé số này ở TPHCM.

Cách đó hơn 1 tuần, tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.438 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra tối 28/11, Vietlott cũng tìm ra 1 vé số trúng giải Jackpot với trị giá gần 62 tỷ đồng. Tấm vé số trúng giải độc đắc Jackpot này được bán ra tại một điểm bán hàng của Vietlott ở Hà Nội.