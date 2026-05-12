Thiếu gia thừa kế giàu có bật khóc tiết lộ bí mật gia tộc. Ảnh: Thairath

Siranudh “Psi” Scott (29 tuổi) là thiếu gia của gia tộc giàu có, quyền lực của tập đoàn Singha Corporation tại Thái Lan. Nhiều năm qua, anh tạo nên dấu ấn riêng bằng những hoạt động tích cực, niềm đam mê với bảo tồn biển.

Mới đây, anh chia sẻ câu chuyện giấu kín nhiều năm liên quan đến những mâu thuẫn trong gia đình giàu có.

"Bị anh trai lạm dụng"

Ngày 9/5, anh đăng bài trên trang mạng xã hội cáo buộc bị anh trai lạm dụng tình dục từ năm 12 đến 24 tuổi. Gia đình biết nhưng không có hành động gì. Anh đã tìm sự giúp đỡ của người thân và những người có tiếng nói trong gia đình nhưng không ai hỗ trợ, theo Thethaiger.

Siranudh khẳng định người thân ưu tiên việc giữ gìn danh tiếng gia đình hơn là can thiệp. Anh trai cả của Siranudh được coi là người kế vị gia tộc.

Trong video chia sẻ, anh nói bằng tiếng Thái và bật khóc nức nở khi kể lại những gì đã diễn ra.

"Tôi không muốn ai gọi mình là người thừa kế Singha nữa. Mọi người không biết sự thật. Anh trai tôi là người đã xâm hại tôi, không phải chỉ một lần, mà là nhiều lần khi tôi còn ở tuổi thiếu niên. Mọi người trong gia đình đều biết, vì họ đã nghe đoạn ghi âm mà anh ta thú nhận chuyện đó. Nhưng chưa từng có người lớn nào đứng ra giúp đỡ tôi cả", anh chia sẻ.

Anh cho rằng danh xưng đó đã che khuất nỗi đau và những cuộc đấu tranh lâu dài của anh để giành công lý. Suốt nhiều năm qua, anh phải một mình gánh chịu nỗi đau.

Mẹ kiện đòi tài sản

Nỗi đau càng kéo dài khi Siranudh bị mẹ kiện về vấn đề thừa kế và buộc tội vô ơn vì tố cáo những việc quản gia làm trong quá khứ, theo Bangkokpost.

"Mẹ đã đệ đơn kiện tôi để đòi lại tài sản ông nội cho tôi thừa kế. Bà ấy gọi tôi là đứa con vô ơn vì tôi lên tiếng tố những hành vi quản gia cũ đã làm", anh nói.

Khi anh tìm sự giúp đỡ của những người lớn tuổi trong gia đình, họ nói anh phải xin lỗi mẹ.

"Tôi thật sự không biết phải làm sao nữa. Tôi biết mình không thể tiếp tục sống như thế này. Tôi không thể ở cạnh những người trong gia đình hay dòng tộc không coi trọng nhân phẩm và cảm xúc của tôi. Xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng, nhưng tôi thật sự không thể sống cùng những con người như vậy được nữa", anh nói.

Anh kết thúc video bằng lời xin lỗi vì đã khiến người xem căng thẳng, lo lắng. Những tiết lộ của Siranudh lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội Thái Lan. Nhiều người gửi lời động viên và bày tỏ ủng hộ.

Ngoài danh tiếng thiếu gia nhà Singha, Siranudh còn được biết đến với biệt danh “Người Cá” với khả năng bơi đường dài và công tác bảo tồn biển. Anh thành lập Sea You Strong, một tổ chức ​​tình nguyện tập trung vào bảo tồn đại dương và giáo dục môi trường.