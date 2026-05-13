Vụ bê bối tình ái gây chấn động giới tài chính Mỹ đang thu hút sự chú ý khi tỷ phú Wesley Edens (64 tuổi) bị người tình Changli Luo (46 tuổi) tống tiền.

Mối quan hệ của cặp đôi bắt đầu khá kín đáo vào năm 2022 thông qua LinkedIn. Ban đầu, Luo được cho là tiếp cận tỷ phú Edens dưới danh nghĩa kết nối công việc và các hoạt động thiện nguyện.

Những cuộc trao đổi đầu tiên mang màu sắc nghề nghiệp, song dần trở nên thân mật hơn khi cặp đôi thường xuyên trò chuyện về cuộc sống và sở thích.

Hai người lần đầu gặp mặt trực tiếp vào năm 2023. Tháng 6/2023, trong lần gặp thứ 3, cả hai đã có "một đêm mặn nồng", tại căn hộ của Luo ở Manhattan (Mỹ).

Sau đêm đó, Luo gửi thư tình cho ông Edens. "Em chưa bao giờ nói với anh rằng em yêu anh. Em đã kìm nén cảm xúc của mình dành cho anh, vì em thực sự yêu anh từ tận đáy lòng!", Luo viết.

Tuy nhiên, khi không nhận được hồi âm, Luo trở nên mất kiểm soát. Cô đe dọa công khai những hình ảnh, video riêng tư cùng tỷ phú.

Cô ta liên lạc với gia đình và vợ cũ của tỷ phú, đồng thời đe dọa liên hệ với các nhà đầu tư của ông để gây áp lực. Luo nhắn với ông Edens rằng có lắp camera trong nhà, mọi hành động của Edens đều bị ghi lại, theo Nypost.

Theo đơn tố cáo, Luo đã tiến hành một chiến dịch tống tiền kéo dài. Ban đầu, ông Edens đồng ý trả cho Luo 6,5 triệu USD (171 tỷ đồng), bao gồm 1 triệu USD (26,3 tỷ đồng) trả trước.

Sau khi đạt được thỏa thuận dàn xếp, Luo phát hiện mình bị nhiễm HPV, bệnh lây truyền qua đường tình dục có thể dẫn đến ung thư.

Luo đổ lỗi cho ông Edens và tìm cách đàm phán lại thỏa thuận, yêu cầu tăng số tiền. Cô ta đòi hơn 1,2 tỷ USD, khoảng một nửa tổng số tài sản ước tính (khoảng 2,5 tỷ USD) của tỷ phú.

Năm 2025, Luo đã bị truy tố về tội tống tiền, trong đó có hành vi đe dọa công bố các video và hình ảnh "nhạy cảm" với tỷ phú.

Tháng 5/2025, các đặc vụ FBI đã khám xét căn hộ của Luo và tìm thấy 1 chiếc điện thoại giấu trong giỏ đựng quần áo và 1 chiếc trong hộp băng vệ sinh.

Một chiếc có chứa nhiều video và hình ảnh khiêu dâm, trong đó có gương mặt Edens bị ghép lên cơ thể người khác.

Tháng 6/2025, Luo bị bắt tại sân bay JFK khi chuẩn bị bay sang Trung Quốc. Cô hiện đối mặt với 4 cáo buộc, trong đó có tống tiền và hủy chứng cứ.

Cô phủ nhận mọi cáo buộc, được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 500.000 USD (hơn 13 tỷ đồng). Hiện cô bị quản thúc tại nhà, và sẽ dự kiến phiên tòa diễn ra cuối năm nay.