Hình thù kỳ lạ ở thân cây bách. Ảnh: Atlasobscura

El Arbol del Tule, hay cây Tule, là một cây bách khổng lồ nằm tại thị trấn Santa María del Tule, cách thành phố Oaxaca (Mexico) khoảng 12km. Cây có đường kính thân lớn, với kích thước khoảng 14,06m, tương đương chu vi thân cây gần 44m.

Do tán cây phát triển rộng, chiều cao của cây không dễ xác định bằng quan sát thông thường. Tuy nhiên, các phép đo bằng laser thực hiện năm 2005 cho thấy chiều cao của cây khoảng 35,4m.

El Arbol del Tule được xem là biểu tượng tiêu biểu của thiên nhiên và văn hóa bang Oaxaca. Cây được ước tính hơn 2.000 năm tuổi, thuộc nhóm những sinh vật sống lâu đời nhất trên Trái Đất, theo Mexico Daily Post.

Cây khổng lồ cao khoảng 35,4m. Ảnh: Atlasobscura

Theo truyền thuyết địa phương, El Arbol del Tule có thể được trồng bởi một tu sĩ thờ thần gió Ehecatl hoặc bắt nguồn từ câu chuyện về một vị vua của người Mixe cắm cây quyền trượng xuống đất. Trong tiếng Zapotec, tên gọi của cây mang nghĩa “cây ánh sáng”.

Thân cây xuất hiện nhiều khối hình tự nhiên, gợi liên tưởng đến các loài động vật như sư tử, voi, cá sấu và hươu. Những hình khối này thường được người dân địa phương giới thiệu cho du khách khi tham quan.

Với kích thước khổng lồ và tán lá xòe rộng, El Arbol del Tule có thể che bóng cho hàng trăm người cùng lúc, là biểu tượng thiên nhiên nổi tiếng và điểm tham quan thu hút đông đảo du khách khi đến Oaxaca.