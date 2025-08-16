Ngày 16/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Tấn Hiếu (38 tuổi, trú tại TPHCM) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.

Nguyễn Tấn Hiếu tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo điều tra, trước đó Hiếu thuê xe ô tô 7 chỗ của một công ty tại TPHCM rồi âm thầm gắn thiết bị định vị và làm chìa khóa phụ. Sau khi hết hợp đồng thuê, Hiếu trả xe về công ty.

Ngày 31/7, chiếc xe này được anh V.T.N. (trú tại Đồng Nai) thuê để chở gia đình đi du lịch tại phường Xuân Hương (thuộc TP Đà Lạt cũ), tỉnh Lâm Đồng. Rạng sáng 2/8, dựa vào định vị, Hiếu bắt xe khách từ TPHCM đi Đà Lạt và trộm xe bằng chìa khóa phụ, sau đó đưa về TPHCM cất giấu.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã vào cuộc điều tra, xác định Hiếu là nghi can gây ra vụ trộm nên triệu tập làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình như trên.