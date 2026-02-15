Đại diện UBND xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận vụ án mạng xảy ra trên địa bàn vào tối 15/2.

​Đinh Văn Diện (SN 1989, trú thôn Trung Đông, xã Đức Thịnh) xảy ra mâu thuẫn cá nhân với anh Trần Văn V. (SN 1987, trú cùng xã) trong cuộc rượu vào khoảng 16h cùng ngày.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh: BHT

Diện đã dùng dao đâm vào vùng ngực anh V. Nạn nhân tử vong do vết thương quá nặng dù được người dân đưa đi cấp cứu.

​Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp tiếp cận hiện trường. Công an đang tạm giữ hình sự đối với Đinh Văn Diện để làm rõ hành vi giết người.