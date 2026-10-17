Xe đầu kéo chở sắt thép đang lưu thông trên đường Trường Sơn Đông, đoạn qua tỉnh Đắk Lắk, bất ngờ lật ngửa xuống lề đường, khiến tài xế và người đi cùng tử vong.

Ngày 17/10, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VL

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h cùng ngày, ông Đ.M.H. (SN 1985, trú xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe đầu kéo biển số 76H-049.59, kéo theo rơ-moóc biển số 76R-008.53, chở sắt thép lưu thông theo hướng Bắc - Nam.

Khi đến km 495+350 trên đường Trường Sơn Đông, đoạn qua thôn Tân Sơn, xã Ea Ly, tỉnh Đắk Lắk, chiếc xe bất ngờ lật ngửa xuống lề đường.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: VL

Phát hiện tai nạn, người dân địa phương nhanh chóng đưa tài xế và một người đi cùng xe (chưa rõ danh tính) đến Trung tâm Y tế Sông Hinh cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cả hai nạn nhân tử vong sau đó.