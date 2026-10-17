Ngày 17/10, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong.

1792222862513_4780184626579831448_4780184626579831448_7b0c74611a02f4b8d6582fef3f1b3dc6.jpg
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VL

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h cùng ngày, ông Đ.M.H. (SN 1985, trú xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe đầu kéo biển số 76H-049.59, kéo theo rơ-moóc biển số 76R-008.53, chở sắt thép lưu thông theo hướng Bắc - Nam.

Khi đến km 495+350 trên đường Trường Sơn Đông, đoạn qua thôn Tân Sơn, xã Ea Ly, tỉnh Đắk Lắk, chiếc xe bất ngờ lật ngửa xuống lề đường.

1792222858018_4780184626579831448_4780184626579831448_679d53fd8747c5f3bce0f613b74c2b4d.jpg
Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: VL

Phát hiện tai nạn, người dân địa phương nhanh chóng đưa tài xế và một người đi cùng xe (chưa rõ danh tính) đến Trung tâm Y tế Sông Hinh cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cả hai nạn nhân tử vong sau đó.