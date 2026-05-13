Ngày 13/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đồng Nai cho biết, vừa ghi nhận một trường hợp tử vong do bệnh dại. Đây là trường hợp thứ hai mất do bệnh dại của thành phố từ đầu năm 2026 đến nay.

Nạn nhân là ông Đ.V.T. (72 tuổi, ngụ xã Bom Bo).

Trước đó, ngày 23/4, ông T. nhập viện trong tình trạng đau ngực trái, khó thở, chóng mặt và ăn uống kém. Một ngày sau, ông xuất hiện các triệu chứng của bệnh dại như hoảng loạn, sợ nước, sợ gió, sợ ánh sáng và khó nuốt.

Tiếp đó, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới (TPHCM) để tiếp tục điều trị. Đến ngày 3/5, tình trạng trở nặng, ông T. kích động dữ dội, tiếp tục biểu hiện sợ nước, sợ gió.

Kết quả xét nghiệm mẫu nước bọt bằng phương pháp PCR cho thấy bệnh nhân dương tính với virus dại. Dù được các bác sĩ tích cực điều trị, bệnh vẫn diễn tiến càng trở nặng. Ngày 7/5, gia đình xin đưa người bệnh về nhà và ông tử vong vào sáng hôm sau.

Qua điều tra dịch tễ, ngành y tế vẫn chưa xác định được thời điểm cũng như nguồn gây bệnh. Người nhà cho biết, trước khi phát bệnh, ông T. không nói về việc bị chó, mèo hay động vật nào cắn, cào hoặc liếm vào vết thương hở.

Hằng ngày, ông T. thường xuyên làm rẫy phía sau nhà, cách nơi ở khoảng 500m. Gia đình có nuôi 2 con chó, tuy nhiên đều khỏe mạnh, chưa ghi nhận dấu hiệu nghi dại.

Theo CDC TP Đồng Nai, nguy cơ phát sinh thêm ca bệnh dại trong thời gian tới rất cao, nhất là trong giai đoạn giao mùa. Việc chưa xác định được nguồn lây khiến công tác khoanh vùng, đánh giá nguy cơ gặp nhiều khó khăn.

Ngành y tế cũng cảnh báo, nhiều người dân vẫn còn tâm lý chủ quan, không đi tiêm vắc xin sau khi bị chó, mèo cắn hoặc cào, đặc biệt với vật nuôi trong gia đình.