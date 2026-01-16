Theo báo cáo của CDC Lào Cai, khoảng 4-5 tháng trước, bệnh nhân bị chó nhà cắn. 0h15 ngày 13/1, người này được đưa vào Khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai trong tình trạng đau tức dương vật, bao quy đầu viêm nề, ấn vùng hạ vị đau tức, cầu bàng quang âm tính. Lúc đó, bệnh nhân vẫn tỉnh táo.

Tối cùng ngày, tình trạng bệnh diễn biến nặng, bệnh nhân xuất tiết nhiều nước bọt, sợ gió, sợ nước, đau đầu, mệt mỏi, tức ngực, khó thở và được chuyển sang Khoa Truyền nhiễm. Tại đây, người bệnh được chẩn đoán theo dõi bệnh dại, tiên lượng tử vong gần.

Đến 7h ngày 14/1, sau khi được các bác sĩ giải thích, gia đình xin cho bệnh nhân xuất viện. Khi về nhà, người bệnh vẫn tỉnh, tiếp xúc được nhưng sợ gió, nước, ánh sáng, đau đầu. Khoảng 14h cùng ngày, bệnh nhân tử vong.

Qua khai thác dịch tễ, cơ quan y tế xác định khoảng 4-5 tháng trước, bệnh nhân bị chó nhà cắn vào ngón chân phải gây xây xước, chảy máu. Cùng ngày, con chó tiếp tục cắn bố và con gái của bệnh nhân. Ngày hôm sau, con vật cắn thêm em trai bệnh nhân rồi bị người nhà đập chết.

Tuy nhiên, những người bị chó cắn đều không xử trí vết thương ban đầu, không rửa vết cắn, không tiêm vắc xin và huyết thanh phòng bệnh dại.

CDC Lào Cai đã khẩn trương điều tra, xác minh nguồn lây nhiễm tại gia đình và cộng đồng, đồng thời triển khai các biện pháp điều trị dự phòng cho những người bị phơi nhiễm trong khu vực ổ dịch. Đặc biệt, 3 người cùng nhà với bệnh nhân đã được tư vấn đi tiêm vắc xin phòng dại.