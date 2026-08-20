Sau 3 ngày xét xử, ngày 20/8, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Hoa Hữu Long (SN 1964, cựu Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Long Nhật) tù chung thân về hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

13 bị cáo còn lại trong vụ án bị tuyên phạt từ 3-18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, vợ Long là Cao Thị Kim Loan (SN 1970, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược phẩm Nhật Mỹ) lĩnh 18 năm tù.

Theo cáo buộc, dù biết Tập đoàn Đông Dương (Tổ chức S10) không có thật, Long vẫn tự phong là “Tư lệnh”, “Thiếu tướng”, đứng đầu tổ chức này, đồng thời tuyên truyền và đưa ra các văn bản giả để tạo lòng tin, lừa những người có nhu cầu xin việc.

Vợ chồng bị cáo Hoa Hữu Long tại tòa. Ảnh: XA

Bị cáo Long giới thiệu bản thân và Tổ chức S10 với những người có nhu cầu xin việc, hứa hẹn phong cấp bậc, chức vụ trong quân đội để tạo lòng tin, khiến họ nộp hồ sơ và tiền. Long cũng trực tiếp chỉ đạo vợ cùng các bị cáo khác thu tiền, hồ sơ của người lao động nhưng sau đó không thực hiện cam kết, cũng không hoàn trả tiền.

Cáo buộc xác định, Cao Thị Kim Loan tự phong là Trưởng ban Kiểm soát, Phó Chính ủy Tập đoàn Đông Dương, mang cấp bậc Đại tá, phụ trách tài chính. Bị cáo này đã tích cực giúp sức cho chồng trong việc thu hồ sơ, lập danh sách và thu hơn 83 tỷ đồng của các nhân sự rồi chuyển cho Long.

Ngoài số tiền thu của những người có nhu cầu xin việc, vợ chồng Long còn nhận hơn 15 tỷ đồng của một người để thực hiện các dự án kinh tế không có thật. Tổng cộng, hai bị cáo bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 99 tỷ đồng.

Đến nay, vợ chồng Long mới khắc phục hơn 4,2 tỷ đồng. Hai bị cáo tự nguyện đề nghị dùng hơn 27 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm và số tiền bị thu giữ khi khám xét để bồi thường cho các bị hại. Theo cáo trạng, các bị cáo còn phải bồi thường hơn 67 tỷ đồng.

Vụ án kéo dài nhiều năm

Tháng 4/2018, Công an Hà Nội nhận đơn của anh Đinh Anh T. (ở quận Hà Đông) tố cáo vợ chồng Hoa Hữu Long và Cao Thị Kim Loan mạo danh cán bộ Tổng cục II (Bộ Quốc phòng), hứa “chạy việc” vào Tập đoàn Đông Dương để chiếm đoạt tiền.

Theo trình bày của anh T., Long cho biết Bộ Quốc phòng có chủ trương cổ phần hóa một số đơn vị và sẽ thành lập Tập đoàn Đông Dương (phiên hiệu S10) do Long làm Tư lệnh.

Để được tuyển vào tổ chức này, người lao động phải nộp tiền tham gia các lớp bồi dưỡng như sơ cấp chính trị, sĩ quan tham mưu... Tin lời, anh T. đã nộp 110 triệu đồng, sau đó phát hiện Tập đoàn Đông Dương (S10) không tồn tại.

Kết quả điều tra xác định, Long tự xưng là Thiếu tướng, Chủ tịch Tập đoàn Đông Dương (S10), chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của tổ chức này. Bị cáo trực tiếp chỉ đạo các đồng phạm tuyển người, thu hồ sơ và số tiền từ 65-110 triệu đồng mỗi trường hợp.

Vụ án xảy ra từ năm 2017, trải qua nhiều lần xét xử, trả hồ sơ để điều tra bổ sung và hủy bản án sơ thẩm. Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định ngoài hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Long còn sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.