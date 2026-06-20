Ung thư di căn ở tuổi 34

"Tôi mới 34 tuổi thôi, không già nhưng cũng không còn quá trẻ. Tôi từng nghĩ sức khỏe là chuyện của tương lai còn hiện tại cứ cố gắng kiếm tiền đã. Nhưng rồi bệnh tật đến quá bất ngờ mà là bệnh nan y, mình có kịp già đâu", chị Nguyễn Thị Thơm (sống tại phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) tâm sự.

Từ tháng 1, chị Thơm xuất hiện những cơn đau lưng kéo dài kèm tê tay chân. Vì nghĩ mình còn trẻ, những triệu chứng này chỉ liên quan đến xương khớp thông thường nên chị chủ quan, tự điều trị một thời gian.

"Khi tôi đi khám, bác sĩ thông báo tôi bị ung thư biểu mô tuyến phổi giai đoạn 4, di căn xương. Đang là một người khỏe mạnh, vẫn đi làm bình thường, tự nhiên nhận tin mắc ung thư giai đoạn cuối, tôi thật sự rất sốc", chị nói.

Chị Thơm đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: NVCC.

Tuy nhiên, trong quá trình điều trị, chứng kiến nhiều người trẻ, thậm chí là trẻ em đang chiến đấu với bệnh tật, chị Thơm dần học cách chấp nhận và đối diện.

"Tôi nhận ra bệnh tật không chừa một ai. Không may đến với mình thì mình cố gắng điều trị. Điều tôi mong muốn nhất là chia sẻ câu chuyện của bản thân để những ai có triệu chứng tương tự sẽ đi khám sớm hơn, có cơ hội phát hiện bệnh ở giai đoạn đầu", chị cho biết.

Hiện căn bệnh đã di căn xuống chân khiến chị bị liệt vận động một thời gian. Dù chị đã trải qua phẫu thuật và đang điều trị tích cực, việc đi lại vẫn rất khó khăn.

"Tôi không biết tương lai sẽ thế nào. Bác sĩ rất tận tâm, y học ngày càng tiến bộ nhưng điều trị ung thư là một hành trình dài. Có những lúc buồn nhưng tôi chọn cách tìm động lực để cố gắng mỗi ngày", chị chia sẻ.

Day dứt vì bỏ bê sức khỏe, tiếc vì có thể không được già

Điều khiến chị Thơm day dứt nhất không phải là những khó khăn kinh tế từng trải qua mà là việc sức khỏe bị đánh mất quá sớm.

"Tôi từng làm ăn thua lỗ vài tỷ đồng nhưng không suy sụp. Tôi nghĩ mất tiền thì có thể làm lại được. Nhưng khi biết mình mắc bệnh hiểm nghèo, tôi thực sự gục ngã. Bao nhiêu kế hoạch, bao nhiêu dự định cho tương lai đều phải dừng lại", chị nói.

Nhìn lại quãng thời gian trước khi phát hiện bệnh, người phụ nữ này thừa nhận mình từng duy trì nhiều thói quen không lành mạnh như thức khuya thường xuyên, bỏ bữa sáng, làm việc quá sức và đặt công việc lên trên sức khỏe.

"Có giai đoạn tôi cày ngày cày đêm. Biết thức khuya, bỏ ăn sáng là không tốt nhưng cứ nghĩ còn trẻ nên không sao. Tôi luôn tự nhủ khó khăn kinh tế thì phải cố gắng trước, sức khỏe để sau này tính. Nhưng đến lúc bệnh rồi mới thấy đâu phải ai cũng có cơ hội đợi đến lúc già", chị tâm sự.

Khoảnh khắc quên đi bệnh tật của vợ chồng chị Thơm. Ảnh: NVCC.

Khi lo lắng bệnh có thể liên quan đến yếu tố di truyền và ảnh hưởng đến con cái, chị đã hỏi kỹ bác sĩ. Theo lời chị, bác sĩ cho biết bệnh không đơn thuần do di truyền mà chịu tác động của nhiều yếu tố như môi trường sống, lối sống, chế độ ăn uống và cơ địa mỗi người.

Từ trải nghiệm của bản thân, chị Thơm muốn gửi gắm một thông điệp đến những người trẻ đang mải mê theo đuổi công việc, tiền bạc mà xem nhẹ sức khỏe.

"Ai cũng có những áp lực riêng, người khó khăn về kinh tế, người áp lực công việc. Nhưng tất cả những điều đó đều không quan trọng bằng sức khỏe. Có sức khỏe mới có thể thực hiện được ước mơ và hoài bão của mình. Khi sức khỏe không còn, mọi kế hoạch đều có thể phải dừng lại", nữ bệnh nhân chia sẻ.

Người phụ nữ 34 tuổi cũng khuyên mọi người nên chủ động chăm sóc bản thân từ khi còn khỏe, duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống điều độ, ngủ đủ giấc và không nên chủ quan trước những dấu hiệu bất thường của cơ thể. Đừng đánh đổi sức khỏe để lấy tiền bạc hay công việc bởi đến khi bệnh tật xuất hiện, điều quý giá nhất vẫn là sức khỏe.

Dù đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, chị Thơm cho biết sẽ tiếp tục giữ tinh thần lạc quan và lan tỏa năng lượng tích cực đến những bệnh nhân có hoàn cảnh tương tự.

"Cuộc sống không ai biết trước điều gì. Mình cứ lạc quan, vui vẻ và cố gắng mỗi ngày. Chiến thắng được sự bi quan của chính mình đã là một chiến thắng rất lớn rồi", chị nói.

Hiện chị Thơm điều trị tại Bệnh viện Phổi trung ương theo phác đồ. Mỗi ngày, người phụ nữ đều hy vọng tinh thần có thể giúp chị nhiều hơn.

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