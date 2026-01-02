Chính xác

Theo số liệu của Hiệp hội Mì ăn liền Thế giới (WINA), trong năm 2024, người Việt tiêu thụ khoảng 81 phần mì ăn liền mỗi người mỗi năm, dẫn đầu thế giới về mức tiêu thụ theo bình quân đầu người. Tần suất này tương đương việc cứ 4-5 ngày ăn một bữa mì. Dù dân số không thuộc nhóm lớn nhất, mức tiêu dùng rất cao giúp Việt Nam trở thành thị trường đặc biệt quan trọng trong ngành mì ăn liền toàn cầu.