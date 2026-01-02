1. Người dân quốc gia nào ăn mì thường xuyên nhất thế giới?
-
Hàn Quốc
0%
- Việt Nam0%
- Thái Lan0%
- Nhật Bản0%Chính xác
Theo số liệu của Hiệp hội Mì ăn liền Thế giới (WINA), trong năm 2024, người Việt tiêu thụ khoảng 81 phần mì ăn liền mỗi người mỗi năm, dẫn đầu thế giới về mức tiêu thụ theo bình quân đầu người. Tần suất này tương đương việc cứ 4-5 ngày ăn một bữa mì. Dù dân số không thuộc nhóm lớn nhất, mức tiêu dùng rất cao giúp Việt Nam trở thành thị trường đặc biệt quan trọng trong ngành mì ăn liền toàn cầu.
2. Tổng lượng mì ăn liền tiêu thụ của Việt Nam năm 2024 xếp thứ mấy thế giới?
-
Thứ 2
0%
- Thứ 30%
- Thứ 40%
- Thứ 50%Chính xác
Theo thống kê của WINA, sức tiêu thụ mặt hàng mì ăn liền tiếp tục tập trung chủ yếu ở thị trường châu Á như Trung Quốc, Indonesia, Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản...
Trong đó, người Việt tiêu thụ 8,14 tỷ phần mì/năm, xếp thứ 4 thế giới, chỉ sau: Trung Quốc, Indonesia, Ấn Độ.
Do dân số đông, dù mức tiêu thụ bình quân đầu người thấp, tổng lượng mì ăn liền của Ấn Độ vẫn đạt khoảng 8,32 tỷ phần/năm, vượt Việt Nam.
3. Hương vị mì ăn liền được ưa chuộng nhất tại Việt Nam hiện nay là gì?
-
Thịt bò truyền thống
0%
- Tôm chua cay0%
- Lẩu Thái0%
- Gà nấm0%Chính xác
Theo Hiệp hội Mì ăn liền Thế giới, tôm chua cay là hương vị được tiêu thụ rộng rãi nhất. Người Việt có thói quen gia giảm thêm như: Hành, chanh, ớt, thêm trứng, rau, xúc xích khi chế biến để tăng độ ngon và hợp khẩu vị địa phương.
4. Điểm đặc biệt hiếm thấy của ngành mì ăn liền Việt Nam so với các nước khác là gì?
-
Chuộng mì cốc hơn mì gói
0%
- Các sản phẩm phở ăn liền từ gạo rất phổ biến0%
- Đa số người dân ăn mì vào bữa sáng0%
- Mì được bán chủ yếu qua máy tự động0%Chính xác
WINA ghi nhận Việt Nam là một trong số ít quốc gia mà sợi phở ăn liền từ gạo phát triển mạnh song song với mì bột mì. Đây là đặc điểm riêng biệt do Việt Nam vốn có truyền thống ẩm thực với các món sợi từ gạo (phở, bún…).
5. Yếu tố nào giúp mì ăn liền duy trì mức tiêu dùng cao tại Việt Nam?
-
Có chính sách khuyến khích tiêu dùng
0%
- Thực phẩm khác thiếu hụt0%
- Giá rẻ, tiện lợi, phân phối rộng khắp0%
- Doanh nghiệp thường xuyên khuyến mãi0%Chính xác
Người Việt ưu tiên mì ăn liền nhờ: Giá phù hợp với thu nhập; chế biến nhanh, tiện lợi cho mọi nhóm đối tượng; hệ thống phân phối từ thành thị đến nông thôn. Nhờ các yếu tố này, mì ăn liền trở thành món ăn quen thuộc trong nhiều gia đình.
6. Xu hướng tiêu thụ mì ăn liền tại Việt Nam trong thời gian tới được dự báo như thế nào?
-
Tăng mạnh trở lại
0%
- Giảm mạnh do người dân quay lưng0%
- Đi ngang hoặc giảm nhẹ, nhưng vẫn duy trì vị thế dẫn đầu0%
- Phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường thế giới0%Chính xác
Khi thu nhập tăng và món ăn ngày càng đa dạng, tổng nhu cầu có xu hướng chững lại. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn sẽ giữ vị trí số 1 về tiêu thụ mì bình quân đầu người tiếp tục là thị trường trọng điểm của các nhà sản xuất. Các doanh nghiệp chuyển sang nâng cấp chất lượng, dinh dưỡng và hương vị để giữ sức cạnh tranh.
