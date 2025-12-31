Chính xác

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, cả nước có hơn 3.320 xã, phường. Trong đó, Tân An là tên xã, phường phổ biến nhất Việt Nam khi có đến 10 tỉnh, thành phố sử dụng: Bắc Ninh, Hải Phòng, Tuyên Quang, Nghệ An, Đắk Lắk, Tây Ninh, Đồng Nai, Vĩnh Long, An Giang và Cần Thơ.

Xếp sau đó là Tân Thành khi được dùng đặt tên cho 9 xã, phường; Tân Tiến được đặt cho 8 xã, phường; Bình Minh được đặt cho 7 xã, phường; Tân Phú, Tân Hưng, Tân Hòa, Đông Thành được đặt cho 6 xã, phường…