1. Tên gọi nào được đặt cho nhiều xã, phường nhất hiện nay?
-
Tân Thành
0%
- Châu Thành0%
- Tân An0%
- Bình Minh0%Chính xác
Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, cả nước có hơn 3.320 xã, phường. Trong đó, Tân An là tên xã, phường phổ biến nhất Việt Nam khi có đến 10 tỉnh, thành phố sử dụng: Bắc Ninh, Hải Phòng, Tuyên Quang, Nghệ An, Đắk Lắk, Tây Ninh, Đồng Nai, Vĩnh Long, An Giang và Cần Thơ.
Xếp sau đó là Tân Thành khi được dùng đặt tên cho 9 xã, phường; Tân Tiến được đặt cho 8 xã, phường; Bình Minh được đặt cho 7 xã, phường; Tân Phú, Tân Hưng, Tân Hòa, Đông Thành được đặt cho 6 xã, phường…
2. Xã, phường có tên dài nhất Việt Nam hiện nay nằm ở địa phương nào?
-
TPHCM
0%
- Hà Nội0%
- An Giang0%
- Đồng Tháp0%Chính xác
Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) hiện là đơn vị hành chính có tên dài nhất Việt Nam hiện nay. Phường mới được hình thành từ việc sáp nhập các đơn vị: Phường Hàng Bột, Khâm Thiên, Phương Liên - Trung Tự, Thổ Quan, Văn Miếu - Quốc Tử Giám (quận Đống Đa cũ), một phần của phường Nam Đồng (quận Đống Đa cũ), một phần của phường Điện Biên (quận Ba Đình cũ), một phần của phường Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm cũ), một phần của các phường Nguyễn Du và Lê Đại Hành (quận Hai Bà Trưng cũ).
3. Tỉnh nào có nhiều xã phường mang tên dài nhất ở Việt Nam?
-
Cà Mau
0%
- Đồng Tháp0%
- Lâm Đồng0%
- Đắk Lắk0%Chính xác
Lâm Đồng có nhiều xã, phường mang tên dài ở Việt Nam bởi sự ghép nối giữa tên phường và cấp huyện cũ, chẳng hạn: Phường Xuân Trường - Đà Lạt, phường Xuân Hương - Đà Lạt, phường Lâm Viên - Đà Lạt, phường Cam Ly - Đà Lạt, phường Lang Biang - Đà Lạt, xã Phú Sơn Lâm Hà, xã Phúc Thọ Lâm Hà...
4. Tỉnh nào ít đơn vị hành chính cấp xã nhất sau sáp nhập?
-
Lai Châu
0%
- Khánh Hoà0%
- Điện Biên0%
- Quảng Ninh0%Chính xác
Lai Châu là địa phương có ít đơn vị hành chính cấp xã nhất sau sáp nhập, với 38 đơn vị (giảm 64% so với trước đây), trong đó có 2 xã được giữ nguyên là Mù Cả và Tà Tổng. Đây cũng là tỉnh không sáp nhập với tỉnh khác mà chỉ sắp xếp lại đơn vị hành chính.
Sau sắp xếp, Lai Châu cũng trở thành tỉnh có dân số ít nhất hiện nay với 512.000 người. Với diện tích hơn 9.000km2, Lai Châu có mật độ dân số thấp, chỉ 56 người/km2.
5. Xã nào rộng nhất cả nước sau sáp nhập?
-
Xã Buôn Đôn (Đắk Lắk)
0%
- Xã Con Cuông (Nghệ An)0%
- Xã Krông Na (Đắk Lắk)0%
- Xã Quỳnh Lưu (Nghệ An)0%Chính xác
Xã có diện tích lớn nhất Việt Nam sau sáp nhập là xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Xã Buôn Đôn có diện tích lên đến hơn 1.100km2. Dù diện tích lớn nhưng dân số của xã Buôn Đôn lại khiêm tốn với 6.582 người.
Xã có diện tích lớn nhất Việt Nam trước đây là Krông Na, tỉnh Đắk Lắk.
-
Xem thêm về:
-
trắc nghiệm địa lý
-
địa lý Việt Nam
Tin nổi bật
- Xã Con Cuông (Nghệ An)
- Khánh Hoà
- Đồng Tháp
- Hà Nội
- Châu Thành