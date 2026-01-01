1. Đại tướng quân đội nào nào sau đây được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tên?
-
Nguyễn Chí Thanh
0%
- Văn Tiến Dũng0%
- Hoàng Văn Thái0%Chính xác
Theo thông tin trên báo Quân đội Nhân dân, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh tên thật là Nguyễn Vịnh, sinh ngày 1/1/1914 trong một gia đình nông dân nghèo ở thôn Niêm Phò, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên (sau này là tỉnh Thừa Thiên Huế).
Tại Quốc dân Đại hội Tân Trào tháng 8/1945, khi nghe có tên Nguyễn Chí Thanh trong danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nguyễn Vịnh quay sang hỏi Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngồi bên cạnh: "Nguyễn Chí Thanh là ai mà nghe lạ thế!". Đại tướng Võ Nguyên Giáp mỉm cười trả lời: "Là anh chứ ai nữa, chính Bác đặt tên cho anh đấy". Ông Nguyễn Vịnh vừa ngỡ ngàng, vừa sung sướng. Từ đây cái tên Nguyễn Chí Thanh trở thành một phần lịch sử của quân đội ta, của Cách mạng Việt Nam.
2. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là vị Đại tướng thứ mấy của Quân đội Nhân dân Việt Nam?
-
Thứ 2
0%
- Thứ 30%
- Thứ 40%Chính xác
Theo thông tin trên trang Đảng bộ TPHCM, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (1914-1967) là vị đại tướng thứ hai của Quân đội Nhân dân Việt Nam, sau Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
3. Ông được phong thẳng quân hàm Đại tướng mà không qua bất kỳ cấp bậc trung gian nào?
-
Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Theo Sắc lệnh số 36/6-SL của Chủ tịch nước về việc trao quân hàm cấp tướng cho một số cán bộ quân đội, đồng chí Nguyễn Chí Thanh, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, được phong quân hàm Đại tướng.
Theo thông tin trên trang điện tử Đảng bộ TPHCM, ông Nguyễn Chí Thanh cũng là người được phong thẳng quân hàm Đại tướng vào năm 1959, không qua bất kỳ cấp bậc tướng nào trước đó.
4. Người con trai út của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh cũng là một vị tướng trong quân đội?
-
Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Cố Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh là người con út của cố Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.
Theo thông tin trên Baochinhphu.vn, cố Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh sinh ngày 15/5/1959 tại Hà Nội. Tuy nhiên, trong giấy tờ lý lịch chính thức, năm sinh của ông được ghi là 1957 do ông từng khai tăng thêm 2 tuổi để đủ điều kiện nhập ngũ khi xin đi bộ đội.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh quê ở xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế trước đây.
Ông là con trai của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
5. Theo Sắc lệnh 036/SL ngày 31/8/1959 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, có bao nhiêu người được phong tướng?
-
14
0%
- 150%
- 160%Chính xác
Theo Sắc lệnh số 36/SL ngày 31/8/1959 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 16 sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam được thăng quân hàm cấp tướng. Trong đó, đồng chí Nguyễn Chí Thanh được phong quân hàm Đại tướng.
Các Thượng tướng gồm: Các đồng chí Văn Tiến Dũng, Chu Văn Tấn.
Các Trung tướng gồm: Các đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Hoàng Văn Thái, Trần Văn Trà, Song Hào.
Các Thiếu tướng gồm: Các đồng chí Trần Văn Quang, Lê Quang Đạo, Nguyễn Thanh Bình, Trần Sâm, Nguyễn Bằng Giang, Nguyễn Trọng Vĩnh, Hoàng Minh Thảo, Lê Chương, Lê Quang Hòa.
-
Xem thêm về:
-
trắc nghiệm lịch sử
-
Đại tướng
Tin nổi bật
- 15
- Sai
- Sai
- Thứ 3
- Văn Tiến Dũng