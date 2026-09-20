Những ngày này, nhiều hộ dân phường Bình Tiên đang khẩn trương tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng, phục vụ cho dự án cầu đường Bình Tiên.

Dự án cầu đường Bình Tiên dài khoảng 3,66km, nối đường Phạm Văn Chí với đường Nguyễn Văn Linh, đi qua nhiều phường, xã tại TPHCM. Dự án cầu đường Bình Tiên được khởi công ngày 1/7/2026, có tổng mức đầu tư khoảng 6.300 tỷ đồng từ ngân sách TPHCM.

Theo ghi nhận tại khu vực giao lộ Bình Tiên - Phạm Văn Chí (phường Bình Tiên), công nhân cùng xe cẩu đang tháo dỡ từng phần nhà, di chuyển vật dụng và dọn dẹp mặt bằng phục vụ thi công.

Một số căn nhà được giải tỏa toàn bộ, lùi vào khoảng 12-14m so với mặt đường hiện tại.

Ông Lý Siêu Hoà (68 tuổi) cho biết gia đình là một trong những hộ đầu tiên nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng cho dự án. Căn nhà rộng 89m² của gia đình bị thu hồi toàn bộ, với số tiền bồi thường hơn 10 tỷ đồng. Hiện gia đình ông đang sửa sang căn nhà của con gái ngay phía sau để có chỗ ở ổn định.

Người dân sửa chữa nhà sau khi đã bàn giao xong một phần diện tích cho dự án.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông), toàn dự án có 424 trường hợp bị ảnh hưởng. Trong đó, phường Bình Tiên có 121 trường hợp và hiện là địa bàn có tiến độ bàn giao mặt bằng nhanh nhất.

Gia đình chị Lý Kiết Trinh đang nâng nền căn nhà lên cao hơn để phù hợp với cao độ mặt đường mới sau này. Chị mong dự án sớm hoàn thành để diện mạo khu vực được đồng bộ.

Vạch đỏ đánh dấu vị trí mặt đường mới theo quy hoạch của dự án.

Tại các địa bàn còn lại như xã Bình Hưng, phường Phú Định và phường Bình Đông, công tác bàn giao mặt bằng vẫn đang được triển khai. Các địa phương đang tập trung thực hiện bồi thường, chi trả và vận động người dân di dời để sớm hoàn tất mặt bằng, phục vụ thi công dự án.

Theo kế hoạch, việc bàn giao mặt bằng toàn dự án dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2026. Ban Giao thông cho biết với tiến độ này, dự án sẽ được triển khai để hoàn thành trong năm 2028.

Khi hoàn thành, cầu đường Bình Tiên sẽ hình thành thêm một trục giao thông kết nối khu vực trung tâm TPHCM với khu Nam và cửa ngõ phía Tây, góp phần tăng khả năng liên kết giữa các khu vực và giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu.

Dự án sẽ vượt kênh Tàu Hủ và đại lộ Võ Văn Kiệt, đi theo đường Cây Sung đến kênh Đôi. Hệ thống cầu trên tuyến có tổng chiều dài khoảng 3,1km, rộng từ 16-30,5m.