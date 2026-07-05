Dự án cầu đường Bình Tiên có tổng chiều dài khoảng 3,66km, mặt cắt ngang từ 30-47m, với tổng mức đầu tư khoảng 6.285 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công. Trong đó, cầu chính dài khoảng 3,1km, vượt kênh Tàu Hủ và kênh Đôi, kết nối các phường Bình Tiên, Phú Định, Bình Đông và xã Bình Hưng.

Hiện nay, tại giao lộ Phạm Văn Chí - Bình Tiên, điểm đầu dự án cầu đường Bình Tiên, người dân muốn sang phường Bình Đông hoặc xã Bình Hưng phải đi vòng qua cầu Chà Và, với quãng đường khoảng 4km.

Sống gần điểm đầu dự án cầu đường Bình Tiên, bà Nguyễn Thị Sẩm (phường Bình Tiên) cho biết người dân địa phương từ lâu đã mong sớm có một cây cầu kết nối trực tiếp với phường Bình Đông và xã Bình Hưng.

"Có cầu thì việc đi lại sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, người dân không còn phải đi đường vòng. Tôi cũng kỳ vọng dự án sẽ góp phần giảm ùn tắc giao thông ở khu vực cầu Chà Và", bà Sẩm chia sẻ.

Hiện nay, kết nối giữa phường Bình Tiên và phường Bình Đông chủ yếu thông qua ba cây cầu. Trong đó, cầu đi bộ số 6 và cầu đi bộ số 7 chỉ phục vụ người đi bộ.

Vì vậy, cầu Chà Và (phường Phú Định) là tuyến kết nối duy nhất dành cho các phương tiện giao thông giữa hai khu vực. Đây cũng là một trong những tuyến giao thông quan trọng, thường xuyên quá tải với lưu lượng phương tiện lớn vào giờ cao điểm.

Theo thiết kế, cầu đường Bình Tiên sẽ bắc qua kênh Tàu Hủ và đại lộ Võ Văn Kiệt, đi dọc đường Cây Sung trước khi vượt kênh Đôi.

Đường Cây Sung (phường Phú Định) dài khoảng 500m, quy mô hai làn xe. Đây là khu vực nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án cầu đường Bình Tiên. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM, dự án ảnh hưởng đến 441 trường hợp, với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự kiến khoảng 2.878 tỷ đồng.

Tại khu vực giao giữa đường Cây Sung và đường Hoài Thanh, gần kênh Đôi, dự án dự kiến xây dựng một cầu nhánh kết nối với đường Hoài Thanh. Bên cạnh hạng mục cầu chính, công trình còn bao gồm khoảng 200m đường dẫn đầu cầu, 3,3km đường song hành, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ như thoát nước, chiếu sáng và cây xanh.

Từ trung tâm TPHCM, tuyến cầu đường Bình Tiên sẽ kéo dài đến nút giao Nguyễn Văn Linh - đường song hành quốc lộ 50, thuộc xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh (cũ), tạo thêm một trục kết nối quan trọng về phía Nam thành phố.

Khác với khu vực nội đô đông đúc, đoạn cuối tuyến qua địa bàn huyện Bình Chánh (cũ) chủ yếu là các vùng đất thấp, thưa dân cư, nơi người dân đang canh tác rau nhút và nuôi thủy sản. Dự kiến khi đưa vào khai thác, tuyến cầu đường Bình Tiên sẽ tạo thêm một trục kết nối quan trọng với đường Nguyễn Văn Linh, mở rộng liên kết giao thông đến cao tốc Bến Lức - Long Thành và các tuyến vành đai của thành phố.

Dự án cầu đường Bình Tiên được UBND TPHCM khởi công xây dựng vào ngày 1/7/2026, công trình được kỳ vọng trở thành động lực thúc đẩy phát triển đô thị và kinh tế khu vực phía Nam TPHCM, đồng thời giảm áp lực giao thông cho cầu Chà Và cùng nhiều tuyến đường đang quá tải.